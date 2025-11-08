Російські командири на Запорізькому напрямку продають солдатів у рабство, - "Атеш"

У Запорізькому напрямку російське військове командування вдається до нової форми злочину проти власних солдатів – продаж про відмовників у трудове рабство місцевим колаборантам.

Російські офіцери заробляють на продажу солдатів, які відмовляються воювати, місцевим колаборантам

Як повідомляють агенти руху опору "АТЕШ" із 1152-го мотострілецького полку РФ, командири замість законного оформлення відмови від участі у штурмах чи направлення військових у дисциплінарні частини просто "списують" таких солдатів як "зниклих безвісти".

Насправді ж відмовників затримують, а потім передають на примусові, безоплатні роботи на підприємствах та будівництвах у Тилових районах Запорізької області. За інформацією джерел, такі випадки зафіксовані, зокрема, у Мелітополі та Бердянську.

За кожного "проданого" солдата командири одержують грошову винагороду від колаборантів. При цьому, за словами агентів, про ситуацію знають навіть у штабі 58-ї армії РФ – однак жодних заходів не вживають. Це свідчить про можливу причетність вищого командування до схеми.

Рух "АТЕШ" закликає російських військових не довіряти власному командуванню, адже готові не лише відправити солдатів на загибель, а й перетворити їх на безправну робочу силу заради наживи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав , що в Маріуполі окупаційна влада розпочала новий етап "легалізованого мародерства" — примусове виселення мешканців із власних квартир. Про купаційну владу почали офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безгоспними". Виселення загрожує навіть людям із пропискою. Причинами окупанти називають "відсутність реєстрації у російському реєстрі" або "неоформлену спадщину". Насправді люди часто не змогли зареєструвати своє майно через штучні бюрократичні перепони або неможливість повернутися до міста.