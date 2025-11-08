На Запорізькому напрямку російське військове командування вдається до нової форми злочину проти власних солдатів – продажу так званих "відмовників" у трудове рабство місцевим колаборантам.

Российские офицеры зарабатывают на продаже отказывающихся воевать солдат местным коллаборантам.

Як повідомляють агенти руху опору "АТЕШ" із 1152-го мотострілецького полку РФ, командири замість законного оформлення відмови від участі в штурмах або направлення військових до дисциплінарних частин просто "списують" таких солдат як "зниклих безвісти".

Насправді ж відмовників затримують, а потім передають на примусові, безоплатні роботи на підприємства та будівництва в тилових районах Запорізької області. За інформацією джерел, такі випадки зафіксовано, зокрема, у Мелітополі та Бердянську.

За кожного "проданого" солдата командири отримують грошову винагороду від колаборантів. При цьому, за словами агентів, про ситуацію знають навіть у штабі 58-ї армії РФ – однак жодних заходів не вживають. Це свідчить про можливу причетність вищого командування до схеми.

Рух "АТЕШ" закликає російських військових не довіряти власному командуванню, адже ті готові не лише відправити солдатів на загибель, а й перетворити їх на безправну робочу силу заради наживи.

