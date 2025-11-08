logo

Война с Россией Российские командиры на Запорожском направлении продают солдат в рабство, - "Атеш"
НОВОСТИ

Российские командиры на Запорожском направлении продают солдат в рабство, - "Атеш"

Агенты движения "АТЕШ" сообщают – российские военные, которые отказываются штурмовать украинские позиции, командиры объявляют "пропавшими без вести" и передают коллаборантам в Запорожской области для принудительных работ.

8 ноября 2025, 12:47
Автор:
avatar

Проніна Аня

На Запорізькому напрямку російське військове командування вдається до нової форми злочину проти власних солдатів – продажу так званих "відмовників" у трудове рабство місцевим колаборантам.

Российские командиры на Запорожском направлении продают солдат в рабство, - "Атеш"

Российские офицеры зарабатывают на продаже отказывающихся воевать солдат местным коллаборантам.

Як повідомляють агенти руху опору "АТЕШ" із 1152-го мотострілецького полку РФ, командири замість законного оформлення відмови від участі в штурмах або направлення військових до дисциплінарних частин просто "списують" таких солдат як "зниклих безвісти".

Насправді ж відмовників затримують, а потім передають на примусові, безоплатні роботи на підприємства та будівництва в тилових районах Запорізької області. За інформацією джерел, такі випадки зафіксовано, зокрема, у Мелітополі та Бердянську.

За кожного "проданого" солдата командири отримують грошову винагороду від колаборантів. При цьому, за словами агентів, про ситуацію знають навіть у штабі 58-ї армії РФ – однак жодних заходів не вживають. Це свідчить про можливу причетність вищого командування до схеми.

Рух "АТЕШ" закликає російських військових не довіряти власному командуванню, адже ті готові не лише відправити солдатів на загибель, а й перетворити їх на безправну робочу силу заради наживи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що у Маріуполі окупаційна влада розпочала новий етап "легалізованого мародерства" – примусове виселення мешканців із власних квартир. Окупаційна влада почала офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безхазяйними". Виселення загрожує навіть  людям із пропискою. Причинами окупанти називають "відсутність реєстрації у російському реєстрі" або "неоформлену спадщину". Насправді ж люди часто не змогли зареєструвати своє майно через штучні бюрократичні перепони чи неможливість повернутися до міста.



