Атеш сорвал поставки боеприпасов – партизаны парализовали железную дорогу между Крымом и Херсонщиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Атеш сорвал поставки боеприпасов – партизаны парализовали железную дорогу между Крымом и Херсонщиной

Украинские партизаны заявляют о новой успешной операции на полуострове, которая сорвала транспортировку оружия, горючего и техники окупантов.

9 ноября 2025, 10:07
Автор:
avatar

Проніна Аня

Движение сопротивления "АТЕШ" заявило об очередной диверсии на железной дороге вблизи Симферополя. По данным агентов, подрыв был совершен на участке, который обеспечивал поставки российских войск в Херсонском и Запорожском направлениях. В результате взрыва приостановлено движение поездов – это привело к срыву транспортировки боеприпасов, горючего и военной техники.

Атеш сорвал поставки боеприпасов – партизаны парализовали железную дорогу между Крымом и Херсонщиной

Движение сопротивления «АТЕШ» сообщило о диверсии возле Симферополя – оккупанты потеряли ключевую логистическую линию

Об этом сообщает движение АТЕШ в своем Telegram-канале, отмечая, что операция направлена на системное разрушение логистики кафиров. По информации партизан, повреждено релейное оборудование и другие элементы инфраструктуры, что сделало невозможным быстрое восстановление сообщения.

Источники в движении добавляют, что диверсия стала частью более широкой кампании по дестабилизации тыла противника. Даже у глубокого тыла, в частности, в Крыму, оккупационные войска не могут ощущаться в безопасности – "АТЕШ" продолжает взрывать стратегические объекты, чтобы парализовать военные перевозки и уменьшить боевые возможности врага.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что на Запорожском направлении российское военное командование прибегает к новой форме преступления против собственных солдат – продажа отказников в трудовое рабство местным коллаборантам. Как сообщают агенты движения сопротивления "АТЕШ", из 1152 мотострелкового полка РФ, командиры вместо законного оформления отказа от участия в штурмах или направления военных в дисциплинарные части просто "списывают" таких солдат как "пропавших без вести". На самом же деле отказников задерживают, а затем передают на принудительные, безвозмездные работы на предприятиях и стройках в тыловых районах Запорожской области. По информации источников, такие случаи зафиксированы, в частности, в Мелитополе и Бердянске.



