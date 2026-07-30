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Тривожний сигнал перед зимою: масований удар РФ розкрив нові плани Кремля

Нардеп Железняк заявив, що масована атака 30 липня свідчить про плани РФ бити по енергетиці взимку

30 липня 2026, 11:20
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Slava Kot

Нічна масована атака Росії на Україну 30 липня може свідчити про підготовку Кремля до нової кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону. Таку думку висловив народний депутат Ярослав Железняк, проаналізувавши дані про збиті та незбиті російські ракети.

Тривожний сигнал перед зимою: масований удар РФ розкрив нові плани Кремля

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За інформацією Повітряних сил, під час атаки Росія застосувала 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети різних типів та 284 безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила більшість дронів і крилатих ракет Х-101 та "Калібр", однак ситуація з балістичними та протикорабельними ракетами виявилася значно складнішою.

Железняк звернув увагу, що сили ППО змогли перехопити лише одну з дев'яти балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/KN-23, тоді як жодна з чотирьох протикорабельних ракет "Циркон" або "Онікс" не була збита. На думку депутата, саме такі ракети Росія може активно використовувати взимку для ударів по об'єктах критичної інфраструктури, насамперед теплоелектростанціях, теплоелектроцентралях та електропідстанціях.

"Тут вже очевидно, що вони планують на найближчий опалювальний сезон. Тому все більш актуальне питання, а як до цього готується місцева та центральна влада", — зазначив Железняк.

Під час нічної атаки Росії 30 липня під ударом опинилися Київ і Київська область, Львівщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна відреагувала на заліт російської ракети Х-101 на територію Польщі.

Також "Коментарі" писали, що Росія атакувала Житомирщину: пошкоджені будинки, удар по підприємству.



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Джерело: https://t.me/yzheleznyak/18971
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