Тревожный сигнал перед зимой: массированный удар РФ раскрыл новые планы Кремля

Ночная массированная атака России на Украину 30 июля может свидетельствовать о подготовке Кремля к новой кампании ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии отопительного сезона. Такое мнение высказал народный депутат Ярослав Железняк, проанализировав данные о сбитых и несбитых российских ракетах.

Атака РФ раскрыла планы Кремля на зиму

По информации Воздушных сил, во время атаки Россия применила 358 средств воздушного нападения, в том числе 74 ракеты разных типов и 284 беспилотника. Украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство дронов и крылатых ракет Х-101 и "Калибр", однако ситуация с баллистическими и противокорабельными ракетами оказалась гораздо сложнее.

Железняк обратил внимание, что силы ПВО смогли перехватить лишь одну из девяти баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23, в то время как ни одна из четырех противокорабельных ракет "Циркон" или "Оникс" не была сбита. По мнению депутата, именно такие ракеты Россия может активно использовать зимой для ударов по объектам критической инфраструктуры, прежде всего теплоэлектростанциям, теплоэлектроцентралям и электроподстанциям.

"Здесь уже очевидно, что они планируют на ближайший отопительный сезон. Поэтому все более актуален вопрос, а как к этому готовятся местные и центральные власти", — отметил Железняк.

В ходе ночной атаки России 30 июля под ударом оказались Киев и Киевская область, Львовщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, а также Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на залет российской ракеты Х-101 на территорию Польши.

Также "Комментарии" писали, что Россия атаковала Житомирщину: повреждены дома, удар по предприятию.