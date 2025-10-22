Трамп знайшов слабке місце Путіна: чому Україну чекає найважчий період війни

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп виявив слабке місце російського диктатора Володимира Путіна. Ним стали американські ракети Tomahawk, які, за словами політичного оглядача Віктора Андрусіва, можуть стати серйозним фактором у дипломатичному протистоянні між Вашингтоном і Москвою та питанням війни в Україні.
Трамп знайшов слабке місце Путіна
Віктор Андрусів зазначає, що зараз настав період, коли дипломатія виходить на перший план, а Україні доведеться витримати, можливо, найважчий етап війни. За його словами, настав період "туману дипломатії", тобто мінливості і невизначеності позицій Трампа та Путіна, однак американський лідер має фактор тиску на РФ.
Андрусів також застеріг від інформаційних маніпуляцій, що супроводжують заяви обох лідерів. На думку аналітика, медіа часто спотворюють контекст, створюючи фейки, які лише посилюють "туман дипломатії".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що надійшла "відповідь" Путіна на всі заклики до завершення війни.
Також "Коментарі" писали, що Андрусів розповів про план Путіна з трьох пунктів.