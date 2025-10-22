Трамп знайшов слабке місце Путіна: чому Україну чекає найважчий період війни

Президент США Дональд Трамп виявив слабке місце російського диктатора Володимира Путіна. Ним стали американські ракети Tomahawk, які, за словами політичного оглядача Віктора Андрусіва, можуть стати серйозним фактором у дипломатичному протистоянні між Вашингтоном і Москвою та питанням війни в Україні.

Трамп знайшов слабке місце Путіна

Віктор Андрусів зазначає, що зараз настав період, коли дипломатія виходить на перший план, а Україні доведеться витримати, можливо, найважчий етап війни. За його словами, настав період "туману дипломатії", тобто мінливості і невизначеності позицій Трампа та Путіна, однак американський лідер має фактор тиску на РФ.

"Трамп не ідіот. Він знайшов слабке місце Путіна — Томагавки. Цю карту він просто так зливати не буде. Час вже не грає на Путіна. Він це знає. Поле бою не дає йому бажаного результату. Тому він буде вигризати його дипломатією. Нам треба витримати можливо найважчий період війни до весни", — пише політичний оглядач.

Андрусів також застеріг від інформаційних маніпуляцій, що супроводжують заяви обох лідерів. На думку аналітика, медіа часто спотворюють контекст, створюючи фейки, які лише посилюють "туман дипломатії".

"Дипломатія починає виходити на перше місце. І тут для нас не менше пасток і проблем чи на полі бою. Найважливіше тримати наступну лінію — хай Путін практично покаже готовність до миру. Трамп теж хоче практичного кроку, щоб перестати виглядати ідіотом. Ця лінія буде розбивати карти росіян", — підсумував Андрусів.

