Надійшла "відповідь" Путіна на всі заклики до завершення війни

В ніч на 22 жовтня Росія здійснила черговий масштабний обстріл України атакувавши дронами та ракетами. На думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це була відповідь російського диктатора Володимира Путіна на всі заклики щодо закінчення війни в Україні.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Андрій Коваленко заявив, що Путін ударами по Україні надіслав "очевидну відповідь" щодо закликів закінчити війну. За його словами, Росію можна примусити до миру, однак для цього потрібна більш активна позиція міжнародної спільноти, зокрема США та Китаю.
На його думку, звичайними погрозами та словами Росію не зупинити, адже у Кремлі на такі кроки відповідають ударами по Україні.
