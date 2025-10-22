Надійшла "відповідь" Путіна на всі заклики до завершення війни

В ніч на 22 жовтня Росія здійснила черговий масштабний обстріл України атакувавши дронами та ракетами. На думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це була відповідь російського диктатора Володимира Путіна на всі заклики щодо закінчення війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко заявив, що Путін ударами по Україні надіслав "очевидну відповідь" щодо закликів закінчити війну. За його словами, Росію можна примусити до миру, однак для цього потрібна більш активна позиція міжнародної спільноти, зокрема США та Китаю.

"Не знаю, чи може бути ще більш очевидною відповідь путіна на всі заклики до завершення війни, ніж цієї ночі. Не хоче він миру, бо вважає, що Захід йому нічого не зробить. Немає санкцій США, немає великої кількості далекобійних ударів саме західною зброєю, які нищать ВПК. Немає позиції Китаю проти війни. Сировинний придаток буде вбивати, поки не збільшити масовість ударів по ньому", — вказує Коваленко.

На його думку, звичайними погрозами та словами Росію не зупинити, адже у Кремлі на такі кроки відповідають ударами по Україні.

"Україна бʼє, але масовість може забезпечити Захід. Це як далекобійна зброя, так і ізоляція. Китай міг би зупинити росію, якби не вважав цю війну проксі-конфліктом із Заходом. Словами неможливо зупинити вбивства. Бо на слова і погрози із Заходу путін відповідає свідомими ударами по цивільних", — додав Коваленко.

