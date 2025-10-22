Последовал "ответ" Путина на все призывы к завершению войны

Рубрики
В ночь на 22 октября Россия осуществила очередной масштабный обстрел Украины, атаковав дронами и ракетами. По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это был ответ российского диктатора Владимира Путина на все призывы об окончании войны в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко заявил, что Путин ударами по Украине направил "очевидный ответ" по поводу призывов закончить войну. По его словам, Россию можно принудить к миру, однако для этого нужна более активная позиция международного сообщества, в том числе США и Китая.
По его мнению, обычными угрозами и словами Россию не остановить, ведь в Кремле на такие шаги отвечают ударами по Украине.
