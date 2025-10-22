Последовал "ответ" Путина на все призывы к завершению войны

В ночь на 22 октября Россия осуществила очередной масштабный обстрел Украины, атаковав дронами и ракетами. По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это был ответ российского диктатора Владимира Путина на все призывы об окончании войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что Путин ударами по Украине направил "очевидный ответ" по поводу призывов закончить войну. По его словам, Россию можно принудить к миру, однако для этого нужна более активная позиция международного сообщества, в том числе США и Китая.

"Не знаю, может ли быть еще более очевидным ответ путина на все призывы к завершению войны, чем в эту ночь. Не хочет он мира, потому что считает, что Запад ему ничего не сделает. Нет санкций США, нет большого количества дальнобойных ударов именно западным оружием, уничтожающим ВПК. Нет позиции Китая против войны. Сырьевой придаток будет убивать, пока не увеличит массовость ударов по нему", — указывает Коваленко.

По его мнению, обычными угрозами и словами Россию не остановить, ведь в Кремле на такие шаги отвечают ударами по Украине.

"Украина бьет, но массовость может обеспечить Запад. Это как дальнобойное оружие, так и изоляция. Китай мог бы остановить Россию, если бы не считал эту войну прокси-конфликтом с Западом. Словами невозможно остановить убийство. Потому что на слова и угрозы с Запада путин отвечает сознательными ударами по гражданским", — добавил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 22 октября Россия атаковала Украину ракетами "Кинжал".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что для окончания войны нужно устранить "первопричину". Что это значит для Украины.