Трамп нашел слабое место Путина: почему Украину ждет тяжелый период войны

Президент США Дональд Трамп нашел слабое место российского диктатора Владимира Путина. Им стали американские ракеты Tomahawk, которые, по словам политического обозревателя Виктора Андрусива, могут стать серьезным фактором в дипломатическом противостоянии между Вашингтоном и Москвой и вопросом войны в Украине.

Трамп нашел слабое место Путина

Виктор Андрусив отмечает, что сейчас настал период, когда дипломатия выходит на первый план, а Украине придется выдержать, возможно, самый тяжелый этап войны. По его словам, наступил период "тумана дипломатии", то есть изменчивости и неопределенности позиций Трампа и Путина, однако у американского лидера есть фактор давления на РФ.

"Трамп не идиот. Он нашел слабое место Путина — Томагавки. Эту карту он просто так сливать не будет. Время уже не играет на Путина. Он это знает. Поле боя не дает ему желаемого результата. Поэтому он будет выгрызать его дипломатией. Нам нужно выдержать возможно самый тяжелый период войны до весны", — пишет политический обзор.

Андрусив также предостерег от информационных манипуляций, сопровождающих заявления обоих лидеров. По мнению аналитика, медиа часто искажают контекст, создавая фейки, только усиливающие "туман дипломатии".

"Дипломатия начинает выходить на первое место. И здесь для нас не меньше ловушек и проблем, чем на поле боя. Самое важное держать следующую линию – пусть Путин практически покажет готовность к миру. Трамп тоже хочет практического шага, чтобы перестать выглядеть идиотом. Эта линия будет разбивать карты россиян", – подытожил Андруив.

