Трамп нашел слабое место Путина: почему Украину ждет тяжелый период войны

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп нашел слабое место российского диктатора Владимира Путина. Им стали американские ракеты Tomahawk, которые, по словам политического обозревателя Виктора Андрусива, могут стать серьезным фактором в дипломатическом противостоянии между Вашингтоном и Москвой и вопросом войны в Украине.
Трамп нашел слабое место Путина
Виктор Андрусив отмечает, что сейчас настал период, когда дипломатия выходит на первый план, а Украине придется выдержать, возможно, самый тяжелый этап войны. По его словам, наступил период "тумана дипломатии", то есть изменчивости и неопределенности позиций Трампа и Путина, однако у американского лидера есть фактор давления на РФ.
Андрусив также предостерег от информационных манипуляций, сопровождающих заявления обоих лидеров. По мнению аналитика, медиа часто искажают контекст, создавая фейки, только усиливающие "туман дипломатии".
