Трамп вперше прокоментував «непогану» зустріч Віткоффа та Кушнера з Путіним

Президент США Дональд Трамп вперше після зустрічі свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткоффа із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві прокоментував перебіг переговорів.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У коментарях журналістам глава Білого дому дав зрозуміти, що зустріч у Кремлі була непоганою.

"Я не знаю, що робитиме Кремль, але можу сказати, що Віткофф і Кушнер провели досить непогану зустріч з Путіним", — сказав Трамп.

При цьому президент США повторив свою улюблену тезу про те, як можна було б запобігти повномасштабній війні РФ проти України.

"Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося", — сказав американський лідер.

За словами Трампа, Віткофф та Кушнер впевнені, що Росія налаштована на врегулювання війни в Україні.

"Путін хотів би покласти край війні, таке враження склалося у Віткоффа та Кушнера після зустрічі. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя", — додав президент США.

