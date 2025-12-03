Путін засипав Україну та Європу новими погрозами: яка реальна ціль у кремлівського диктатора

Нещодавні заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна щодо можливих ударів по українських портах і погроз Європі були адресовані насамперед США. Про це в інтерв’ю Главреду повідомив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

На його думку, метою таких заяв є не лише спроба залякати, а й прагнення Путіна підкреслити власну значущість і представити готовність до розмов про мир як свій особистий "успіх".

"Другий момент — посилити у Трампа враження, що Росія перемагає на полі бою. Ми бачимо, що для американського президента це дуже важливо", – зазначив він.

Експерт також нагадав, що раніше, коли Трамп демонстрував більшу прихильність до Європи, НАТО і України, він підкреслював, що Росія хоч і наступає, але не має реальних здобутків на фронті. Така позиція мала значення, оскільки Трамп завжди орієнтується на "сильнішого", незалежно від того, хто ним є. У той період також звучали заклики підтримати Україну, зокрема йшлося про можливість передачі "Томагавків".

Тепер же, за словами Жовтенка, ситуація змінилася. На Трампа, імовірно через Віткоффа, вплинув російський пропагандистський наратив. У підсумку він почав повторювати тези про нібито неможливість перемоги України та успіхи російського наступу, що повністю відповідає кремлівській риториці.

"Тому, на мою думку, ці заяви з боку РФ розраховані не стільки на широку американську аудиторію, скільки персонально на Трампа і його оточення — щоб посилити враження, що він зараз на боці "справжнього переможця", сильної сторони у війні, і що саме цей етап його мирних ідей може дати якийсь результат", – підсумував він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін заявив про війну з Європою. Таку заяву він зробив перед переговорами з Віткоффом і Кушнером. За його словами, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Але якщо Європа почне війну — Росія готова "прямо зараз".

"Там популярна теза про нанесення Росії стратегічної поразки. І вони живуть досі, судячи з усього, в цих ілюзіях. Ми не збираємося воювати з Європою, я про це вже сто разів говорив. Але якщо Європа раптом захоче воювати і почне, ми готові прямо зараз. Тільки якщо Європа раптом почне, то це не Україна, там ми діємо хірургічно. Якщо Європа почне, може швидко статися ситуація, що нам не з ким буде домовлятися",- пригрозив диктатор.