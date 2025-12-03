Путін засипав Україну та Європу новими погрозами: яка реальна ціль у кремлівського диктатора

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Нещодавні заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна щодо можливих ударів по українських портах і погроз Європі були адресовані насамперед США. Про це в інтерв’ю Главреду повідомив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
На його думку, метою таких заяв є не лише спроба залякати, а й прагнення Путіна підкреслити власну значущість і представити готовність до розмов про мир як свій особистий "успіх".
Експерт також нагадав, що раніше, коли Трамп демонстрував більшу прихильність до Європи, НАТО і України, він підкреслював, що Росія хоч і наступає, але не має реальних здобутків на фронті. Така позиція мала значення, оскільки Трамп завжди орієнтується на "сильнішого", незалежно від того, хто ним є. У той період також звучали заклики підтримати Україну, зокрема йшлося про можливість передачі "Томагавків".
Тепер же, за словами Жовтенка, ситуація змінилася. На Трампа, імовірно через Віткоффа, вплинув російський пропагандистський наратив. У підсумку він почав повторювати тези про нібито неможливість перемоги України та успіхи російського наступу, що повністю відповідає кремлівській риториці.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін заявив про війну з Європою. Таку заяву він зробив перед переговорами з Віткоффом і Кушнером. За його словами, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Але якщо Європа почне війну — Росія готова "прямо зараз".