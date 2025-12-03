logo

BTC/USD

92610

ETH/USD

3087.01

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин засыпал Украину и Европу новыми угрозами: какова реальная цель у кремлевского диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин засыпал Украину и Европу новыми угрозами: какова реальная цель у кремлевского диктатора

Угрозы РФ направлены на формирование выгодной картины для Трампа, указал Жовтенко.

3 декабря 2025, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Недавние заявления российского диктатора и военного преступника Путина по поводу возможных ударов по украинским портам и угроз Европе были адресованы прежде всего США. Об этом в интервью Главреду сообщил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Путин засыпал Украину и Европу новыми угрозами: какова реальная цель у кремлевского диктатора

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его мнению, целью таких заявлений является не только попытка запугать, но и стремление Путина подчеркнуть собственную значимость и представить готовность к разговорам о мире как своем личном "успехе".

"Второй момент – усилить у Трампа впечатление, что Россия побеждает на поле боя. Мы видим, что для американского президента это очень важно", – отметил он.

Эксперт также напомнил, что ранее, когда Трамп демонстрировал большую приверженность Европе, НАТО и Украине, он подчеркивал, что Россия хоть и наступает, но не имеет реальных достижений на фронте. Такая позиция имела значение, поскольку Трамп всегда ориентируется на более "сильного", независимо от того, кто им является. В тот период также звучали призывы поддержать Украину, в частности речь шла о возможности передачи "Томагавков".

Теперь же, по словам Жовтенко, ситуация изменилась. На Трампа, вероятно из-за Виткоффа, повлиял российский пропагандистский нарратив. В итоге он начал повторять тезисы о якобы невозможности победы Украины и успехах российского наступления, что полностью соответствует кремлевской риторике.

"Поэтому, по моему мнению, эти заявления со стороны РФ рассчитаны не столько на широкую американскую аудиторию, сколько персонально на Трампа и его свита — чтобы усилить впечатление, что он сейчас на стороне "настоящего победителя", сильной стороны в войне, и что именно этот этап его мирных идей может дать какой-то результат", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о войне с Европой . Такое заявление он сделал перед переговорами с Виткоффом и Кушнером. По его словам, Россия не намерена воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, Россия готова "прямо сейчас".

"Там популярен тезис о нанесении России стратегического поражения. И они живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз говорил. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Если Европа вдруг начнет, то это Европа вдруг начнет. произойдет ситуация, что нам не с кем будет договариваться", — пригрозил диктатор.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости