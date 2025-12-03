Путин засыпал Украину и Европу новыми угрозами: какова реальная цель у кремлевского диктатора

Рубрики
Лиля Воробьева
Недавние заявления российского диктатора и военного преступника Путина по поводу возможных ударов по украинским портам и угроз Европе были адресованы прежде всего США. Об этом в интервью Главреду сообщил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.
По его мнению, целью таких заявлений является не только попытка запугать, но и стремление Путина подчеркнуть собственную значимость и представить готовность к разговорам о мире как своем личном "успехе".
Эксперт также напомнил, что ранее, когда Трамп демонстрировал большую приверженность Европе, НАТО и Украине, он подчеркивал, что Россия хоть и наступает, но не имеет реальных достижений на фронте. Такая позиция имела значение, поскольку Трамп всегда ориентируется на более "сильного", независимо от того, кто им является. В тот период также звучали призывы поддержать Украину, в частности речь шла о возможности передачи "Томагавков".
Теперь же, по словам Жовтенко, ситуация изменилась. На Трампа, вероятно из-за Виткоффа, повлиял российский пропагандистский нарратив. В итоге он начал повторять тезисы о якобы невозможности победы Украины и успехах российского наступления, что полностью соответствует кремлевской риторике.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о войне с Европой . Такое заявление он сделал перед переговорами с Виткоффом и Кушнером. По его словам, Россия не намерена воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, Россия готова "прямо сейчас".