Путин засыпал Украину и Европу новыми угрозами: какова реальная цель у кремлевского диктатора

Недавние заявления российского диктатора и военного преступника Путина по поводу возможных ударов по украинским портам и угроз Европе были адресованы прежде всего США. Об этом в интервью Главреду сообщил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его мнению, целью таких заявлений является не только попытка запугать, но и стремление Путина подчеркнуть собственную значимость и представить готовность к разговорам о мире как своем личном "успехе".

"Второй момент – усилить у Трампа впечатление, что Россия побеждает на поле боя. Мы видим, что для американского президента это очень важно", – отметил он.

Эксперт также напомнил, что ранее, когда Трамп демонстрировал большую приверженность Европе, НАТО и Украине, он подчеркивал, что Россия хоть и наступает, но не имеет реальных достижений на фронте. Такая позиция имела значение, поскольку Трамп всегда ориентируется на более "сильного", независимо от того, кто им является. В тот период также звучали призывы поддержать Украину, в частности речь шла о возможности передачи "Томагавков".

Теперь же, по словам Жовтенко, ситуация изменилась. На Трампа, вероятно из-за Виткоффа, повлиял российский пропагандистский нарратив. В итоге он начал повторять тезисы о якобы невозможности победы Украины и успехах российского наступления, что полностью соответствует кремлевской риторике.

"Поэтому, по моему мнению, эти заявления со стороны РФ рассчитаны не столько на широкую американскую аудиторию, сколько персонально на Трампа и его свита — чтобы усилить впечатление, что он сейчас на стороне "настоящего победителя", сильной стороны в войне, и что именно этот этап его мирных идей может дать какой-то результат", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о войне с Европой . Такое заявление он сделал перед переговорами с Виткоффом и Кушнером. По его словам, Россия не намерена воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, Россия готова "прямо сейчас".

"Там популярен тезис о нанесении России стратегического поражения. И они живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз говорил. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Если Европа вдруг начнет, то это Европа вдруг начнет. произойдет ситуация, что нам не с кем будет договариваться", — пригрозил диктатор.