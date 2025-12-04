Трамп впервые прокомментировал «неплохую» встречу Виткоффа и Кушнера с Путиным

Президент США Дональд Трамп впервые после встречи своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве прокомментировал переговоры.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В комментариях журналистам глава Белого дома дал понять, что встреча в Кремле была неплохой.

"Я не знаю, что будет делать Кремль, но могу сказать, что Виткофф и Кушнер провели достаточно неплохую встречу с Путиным", – сказал Трамп.

При этом президент США повторил свой любимый тезис о том, как можно было бы предотвратить полномасштабную войну РФ против Украины.

"Это война, которую никогда не следовало начинать. Будь я президентом, этой войны никогда бы не произошло", — сказал американский лидер.

По словам Трампа, Виткофф и Кушнер уверены, что Россия настроена на урегулирование войны в Украине.

"Путин хотел бы покончить с войной, такое впечатление сложилось у Виткоффа и Кушнера после встречи. Я думаю, что он хотел бы вернуться к более нормальной жизни", — добавил президент США.

Напомним, как писал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп накануне напомнил, что ему удалось "урегулировать восемь войн", а российско-украинская должна стать девятой. При этом он подчеркнул, что ситуация остается очень сложной.

Издание "Комментарии" также сообщало, что российский диктатор Владимир Путин перед встречей с представителями США вновь заявил , что российские войска оккупировали Покровск. По его словам, этот город — хороший плацдарм для решения всех задач так называемой "СВО", "отсюда удобно двигаться по всем направлениям, которые сочтет нужным Генштаб РФ".