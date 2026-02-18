Трамп посилює тиск: Зеленському готують жорсткий вибір на переговорах

Позиція президента США Дональда Трампа щодо переговорів Росії та України в Женеві та його останніх різких заяв на адресу Києва вказують на можливий переломний момент для українського лідера. Про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними автора, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв мав провести окремі зустрічі з представниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ціль Москви – зрозуміти, яку ціну готовий заплатити Вашингтон за тиск на Київ.

Раніше вимоги Кремля були настільки жорсткими, що їхнє прийняття виглядало б політичною поразкою для Трампа. Однак зараз, на тлі проміжних виборів у США, що наближаються, фактор часу стає критичним. На думку Чемпіона, Білий дім може прагнути швидкого результату.

У такій ситуації президент України Володимир Зеленський може знову опинитися перед вибором: погодитися на запропоновані умови або продовжити війну, ризикуючи втратити доступ до американських систем ППО, розвідданих та комунікаційної підтримки.

Аналітик зазначає, що частина українського суспільства могла б ухвалити втрату окупованих територій в обмін на реальні гарантії безпеки. Проте Москва продовжує наполягати на скороченні української армії, поступці ключових міст та відмові від повноцінного курсу на членство в НАТО.

За оцінкою оглядача, спроба нав'язати Києву "швидке врегулювання" може не призвести до миру, а лише закріпити умови нового витка агресії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 17 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів за участю України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Зустріч політичної групи цього дня увійшла в глухий кут.

Про це, посилаючись на два обізнані джерела, повідомив журналіст Барак Равід у соцмережі Х. За його словами, відсутність прогресу пояснюється позицією представника Москви.



