Российское руководство и подконтрольные ему источники демонстрируют полное отсутствие готовности к компромиссам, несмотря на начало трехсторонних переговоров с участием Украины и США в Женева. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, делегации обсуждают сразу несколько ключевых направлений – территориальные, военные, политические, экономические и вопросы безопасности, о чем сообщило российское агентство ТАСС. Однако параллельно российские политики продолжают продвигать жесткую линию, исключающую реальные уступки.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина сможет "победить" лишь в случае присоединения к России. Его заместитель Юрий Швыткин утверждает, что военное превосходство РФ создает выгодные условия для давления на переговорах. Эти заявления отражают стратегическую цель Кремля – ликвидацию независимости Украины как государства.

Дополнительным сигналом стала публикация на телеканале Царьград, основанном олигархом Константином Малофеевым. В материале утверждается, что Россия использует переговоры для создания видимости мирного процесса, тогда как реальный мир возможен только после военного краха Украины.

Аналитики ISW подчеркивают: Кремль не готовит российское общество к уступкам и продолжает настаивать на первоначальных максималистских требованиях, озвученных президентом Владимиром Путиным. Это свидетельствует о том, что Москва рассматривает переговоры не как путь к компромиссу, а как инструмент давления для достижения стратегической победы.

