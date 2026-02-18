logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль озвучил истинные цели на фоне переговоров в Женеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль озвучил истинные цели на фоне переговоров в Женеве

Российские элиты требуют капитуляции Украины и намекают, что мир возможен только на условиях Кремля

18 февраля 2026, 07:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российское руководство и подконтрольные ему источники демонстрируют полное отсутствие готовности к компромиссам, несмотря на начало трехсторонних переговоров с участием Украины и США в Женева. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Кремль озвучил истинные цели на фоне переговоров в Женеве

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, делегации обсуждают сразу несколько ключевых направлений – территориальные, военные, политические, экономические и вопросы безопасности, о чем сообщило российское агентство ТАСС. Однако параллельно российские политики продолжают продвигать жесткую линию, исключающую реальные уступки.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина сможет "победить" лишь в случае присоединения к России. Его заместитель Юрий Швыткин утверждает, что военное превосходство РФ создает выгодные условия для давления на переговорах. Эти заявления отражают стратегическую цель Кремля – ликвидацию независимости Украины как государства.

Дополнительным сигналом стала публикация на телеканале Царьград, основанном олигархом Константином Малофеевым. В материале утверждается, что Россия использует переговоры для создания видимости мирного процесса, тогда как реальный мир возможен только после военного краха Украины.

Аналитики ISW подчеркивают: Кремль не готовит российское общество к уступкам и продолжает настаивать на первоначальных максималистских требованиях, озвученных президентом Владимиром Путиным. Это свидетельствует о том, что Москва рассматривает переговоры не как путь к компромиссу, а как инструмент давления для достижения стратегической победы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский поручил своей команде подготовить организацию встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Женеве.

Об этом сообщает Axios. Украинский лидер считает, что наиболее эффективным путем достижения прогресса в территориальном вопросе может стать личный разговор с Путиным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-17-2026/
Теги:

Новости

Все новости