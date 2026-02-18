Зеленский поручил организовать встречу с Путиным: где она может состояться

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде подготовить организацию встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Женеве.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Axios. Украинский лидер считает, что наиболее эффективным путем достижения прогресса в территориальном вопросе может стать личный разговор с Путиным.

Сообщается, что Зеленский выразил готовность обсуждать тему вывода войск, однако призвал Россию увести свои силы на симметричное расстояние и отверг российские претензии на суверенитет над этой территорией.

Также президент затронул тему возможного проведения выборов в Украине. Он не исключил, что голосование может состояться в условиях нестабильного перемирия и допускает собственное участие в избирательном процессе.

"Это будет зависеть от народа. Увидим, чего он захочет", – объяснил глава государства.

По словам Зеленского, Россия соглашается только на однодневное прекращение огня для организации выборов в Украине. Президент назвал такую позицию Москвы абсурдной и предположил, что это может свидетельствовать о нежелании российской стороны двигаться к реальному миру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный корреспондент Богдан Мирошников подверг резкой критике текущий раунд переговоров в Женеве, назвав его "очередным бессодержательным раундом очередных бессодержательных переговоров". По словам журналиста, первый день встречи завершился ожидаемым отсутствием результатов, поскольку стороны преследуют только формальные цели.

Мирошников утверждает, что весь процесс организован только для одного зрителя – Дональда Трампа.

"Мы продолжаем шоу ради Трампа, чтобы он не прекратил продажу оружия, а РФ — продолжает шоу, чтобы не ввели новые санкции", — отмечает корреспондент. При этом он скептически оценивает позицию Вашингтона, отмечая, что "США давить на РФ не хотят", а новых санкций не будет даже в случае провала диалога .

