Зеленський доручив організувати зустріч із Путіним: де вона може відбутися

Президент України Володимир Зеленський доручив своїй команді підготувати організацію зустрічі з російським диктатором Володимир Путін у Женеві.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє Axios. Український лідер вважає, що найбільш ефективним шляхом до досягнення прогресу в територіальному питанні може стати особиста розмова з Путіним.

Повідомляється, що Зеленський висловив готовність обговорювати тему виведення військ, однак закликав Росію відвести свої сили на симетричну відстань і відкинув російські претензії на суверенітет над цією територією.

Також президент торкнувся теми можливого проведення виборів в Україні. Він не виключив, що голосування може відбутися в умовах нестабільного перемир’я, і допускає власну участь у виборчому процесі.

"Це залежатиме від народу. Побачимо, чого він захоче", – пояснив глава держави.

За словами Зеленського, наразі Росія погоджується лише на одноденне припинення вогню для організації виборів в Україні. Президент назвав таку позицію Москви абсурдною та припустив, що це може свідчити про небажання російської сторони рухатися до реального миру.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що військовий кореспондент Богдан Мирошников різко розкритикував поточний раунд переговорів у Женеві, назвавши його "черговим беззмістовним раундом чергових беззмістовних перемовин". За словами журналіста, перший день зустрічі завершився очікуваною відсутністю результатів, оскільки сторони переслідують лише формальні цілі.

Мирошников стверджує, що весь процес організований лише для одного глядача — Дональда Трампа.

"Ми продовжуємо шоу заради Трампа, щоб він не припинив продаж зброї, а рф — продовжує шоу, щоб не ввели нові санкції", — зазначає кореспондент. При цьому він скептично оцінює позицію Вашингтона, зауважуючи, що "США тиснути на рф не хочуть", а нових санкцій не буде навіть у разі провалу діалогу .

