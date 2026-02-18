Військовий кореспондент Богдан Мирошников різко розкритикував поточний раунд переговорів у Женеві, назвавши його "черговим беззмістовним раундом чергових беззмістовних перемовин". За словами журналіста, перший день зустрічі завершився очікуваною відсутністю результатів, оскільки сторони переслідують лише формальні цілі.

«Шоу заради Трампа»: чому переговори в Женеві можуть бути беззмістовними

Мирошников стверджує, що весь процес організований лише для одного глядача — Дональда Трампа. "Ми продовжуємо шоу заради Трампа, щоб він не припинив продаж зброї, а рф — продовжує шоу, щоб не ввели нові санкції", — зазначає кореспондент. При цьому він скептично оцінює позицію Вашингтона, зауважуючи, що "США тиснути на рф не хочуть", а нових санкцій не буде навіть у разі провалу діалогу.

На думку автора, ситуація залишатиметься в глухому куті, "аж допоки одна із сторін не досягне своїх цілей" або обидві сторони повністю вичерпають свої можливості. Наразі реальних передумов для прориву не проглядається, а переговори сприймаються лише як спроба втримати політичну підтримку та уникнути додаткового економічного тиску. "Очікувано, росія нічого припиняти не хоче", — підсумував Мирошников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що український народ відкине будь-яку мирну угоду, яка передбачає односторонню передачу територій Донбасу Росії. За словами глави держави, будь-який фінальний документ має бути винесений на всенародний референдум, проте громадяни не погодяться на втрату суверенітету.

"Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать", — наголосив Зеленський, додавши, що українці "не можуть зрозуміти, чому" їх просять відмовитися від своєї землі. Він підкреслив: "Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля".