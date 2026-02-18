Военный корреспондент Богдан Мирошников подверг резкой критике текущий раунд переговоров в Женеве, назвав его "очередным бессодержательным раундом очередных бессодержательных переговоров". По словам журналиста, первый день встречи завершился ожидаемым отсутствием результатов, поскольку стороны преследуют только формальные цели.

«Шоу ради Трампа»: почему переговоры в Женеве могут быть бессодержательными

Мирошников утверждает, что весь процесс организован только для одного зрителя – Дональда Трампа. "Мы продолжаем шоу ради Трампа, чтобы он не прекратил продажу оружия, а РФ — продолжает шоу, чтобы не ввели новые санкции", — отмечает корреспондент. При этом он скептически оценивает позицию Вашингтона, отмечая, что "США давить на РФ не хотят", а новых санкций не будет даже в случае провала диалога.

По мнению автора, ситуация будет оставаться в тупике, "пока одна из сторон не достигнет своих целей" или обе стороны полностью исчерпают свои возможности. В настоящее время реальные предпосылки для прорыва не просматриваются, а переговоры воспринимаются лишь как попытка удержать политическую поддержку и избежать дополнительного экономического давления. "Ожидаемо, россия ничего прекращать не хочет", — подытожил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что украинский народ отвергнет любое мирное соглашение, предусматривающее одностороннюю передачу территорий Донбасса России. По словам главы государства, любой финальный документ должен быть вынесен на всенародный референдум, однако граждане не согласятся с потерей суверенитета.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят", — подчеркнул Зеленский, добавив, что украинцы "не могут понять, почему" их просят отказаться от своей земли. Он подчеркнул: "Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля".