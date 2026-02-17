Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що український народ відкине будь-яку мирну угоду, яка передбачає односторонню передачу територій Донбасу Росії. За словами глави держави, будь-який фінальний документ має бути винесений на всенародний референдум, проте громадяни не погодяться на втрату суверенітету.

«Емоційно люди ніколи цього не пробачать»: Президент України про неможливість поступок суверенітетом на Донбасі

"Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать", — наголосив Зеленський, додавши, що українці "не можуть зрозуміти, чому" їх просять відмовитися від своєї землі. Він підкреслив: "Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля".

Наразі головним каменем спотикання на переговорах у Женеві залишається контроль над Донбасом, 10% якого досі утримує Україна. Посередники зі США запропонували створити там демілітаризовану "вільну економічну зону", але Зеленський відхилив претензії РФ на суверенітет над цими територіями.

Президент зазначив, що хоча повна здача територій є неможливою, суспільство може підтримати менш радикальний варіант. "Я думаю, що якщо ми включимо до документа... що ми залишаємося там, де ми залишаємося на лінії розмежування, я думаю, що люди підтримають це на референдумі", — зауважив він.

Зеленський впевнений, що для досягнення реального прориву необхідна особиста зустріч із Путіним, і вже доручив своїй команді підготувати відповідне питання на рівні лідерів. Водночас Росія продовжує наполягати на захопленні всього Донбасу — або через переговори, або силовим шляхом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Женеві завершився стартовий раунд тристоронніх консультацій за участю української делегації. Про підсумки роботи повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

За словами Секретаря РНБО, після завершення загальної офіційної частини сторони перейшли до детальнішого опрацювання питань: "Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами".