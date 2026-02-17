У Женеві завершився стартовий раунд тристоронніх консультацій за участю української делегації. Про підсумки роботи повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Перший день переговорів у Женеві: Рустем Умєров розповів про роботу політичного та військового блоків

Формат та фокус роботи

За словами Секретаря РНБО, після завершення загальної офіційної частини сторони перейшли до детальнішого опрацювання питань: "Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами".

Умєров наголосив, що дискусії мали прикладний характер, а основна увага була приділена конкретним інструментам врегулювання. "Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", — зазначив він.

Поточний стан та роль партнерів

Станом на вечір першого дня "і політичний, і військовий блоки завершили роботу". Також очільник РНБО висловив вдячність представникам США, відзначивши їхню "конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі".

Наступні кроки

Про напрацювання делегації у Женеві негайно поінформують главу держави. "Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України", — повідомив Рустем Умєров.

Вже "завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу", розвиваючи досягнуті за перший день результати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник президента України Дмитро Літвин прокоментував публікацію The Economist щодо ймовірного розколу в українській переговорній делегації та впливу ексголови Офісу Президента. Про це повідомив кореспондент видання Олівер Керолл у мережі Х.

Спростування впливу Андрія Єрмака Дмитро Літвин категорично відкинув припущення про те, що колишній керівник ОП продовжує керувати певними групами всередині делегації. За словами спікера: "Єрмак не впливає ні на кого з моменту свого відходу". Таким чином на Банковій заперечили тезу про існування "таборів" впливу всередині команди.