Головна Новини Суспільство Скандали «Єрмак не впливає ні на кого»: у Зеленського спростували чутки про розкол в українській команді
«Єрмак не впливає ні на кого»: у Зеленського спростували чутки про розкол в українській команді

«Забезпечення чогось вартісного вимагає часу»: речник президента відповів на тези про стратегію переговорів у Женеві

17 лютого 2026, 20:33
Речник президента України Дмитро Літвин прокоментував публікацію The Economist щодо ймовірного розколу в українській переговорній делегації та впливу ексголови Офісу Президента. Про це повідомив кореспондент видання Олівер Керолл у мережі Х.

Спростування впливу Андрія Єрмака

Дмитро Літвин категорично відкинув припущення про те, що колишній керівник ОП продовжує керувати певними групами всередині делегації. За словами спікера: "Єрмак не впливає ні на кого з моменту свого відходу". Таким чином на Банковій заперечили тезу про існування "таборів" впливу всередині команди.

Позиція щодо темпів переговорів

Речник Зеленського також прокоментував повідомлення про суперечки щодо термінів досягнення мирної угоди. Він підкреслив, що поділ на прихильників "швидкого" або "обережного" підходів є некоректним.

"Не існує такого поняття як "швидша чи повільніша" угода", — заявив Літвин.

Суть переговорного процесу

Пояснюючи логіку дій України на міжнародній арені, речник наголосив на пріоритеті безпекових гарантій над швидкістю підписання документів.

"Відмова від землі без будь-яких гарантій — це було б швидко. Забезпечення чогось вартісного — це вимагає часу", — резюмував Дмитро Літвин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська делегація на переговорах у Женеві зіткнулася з внутрішніми суперечками щодо стратегії завершення війни. Як повідомляє видання The Economist, наразі "у команді немає єдиної позиції щодо темпів можливої угоди", а представники Києва фактично розділилися на два табори.

За даними видання, розбіжності стосуються швидкості прийняття рішень: Група на чолі з Кирилом Будановим: виступає за якнайшвидше досягнення домовленостей під патронатом США. На їхню думку, "вікно можливостей" незабаром закриється, тому діяти потрібно оперативно. Група впливу ексголови ОП Андрія Єрмака: дотримується значно стриманішої тактики, ставлячись "до поспіху набагато обережніше".



