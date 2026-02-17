logo

Главная Новости Общество Скандалы «Ермак не влияет ни на кого»: у Зеленского опровергли слухи о расколе в украинской команде
commentss НОВОСТИ Все новости

«Ермак не влияет ни на кого»: у Зеленского опровергли слухи о расколе в украинской команде

«Обеспечение чего-то стоящего требует времени»: представитель президента ответил на тезисы о стратегии переговоров в Женеве

17 февраля 2026, 20:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Представитель президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию The Economist о вероятном расколе в украинской переговорной делегации и влиянии экспредседателя Офиса Президента. Об этом сообщил корреспондент издания Оливер Кэрролл в сети Х.

«Ермак не влияет ни на кого»: у Зеленского опровергли слухи о расколе в украинской команде

«Ермак ни на кого не влияет»: у Зеленского опровергли слухи о расколе в украинской команде.

Опровержение влияния Андрея Ермака

Дмитрий Литвин категорически отверг предположение о том, что бывший руководитель ОП продолжает руководить определенными группами внутри делегации. По словам спикера: "Ермак не влияет ни на кого с момента своего ухода". Таким образом, на Банковой отрицали тезис о существовании "лагерей" влияния внутри команды.

Позиция по темпам переговоров

Спикер Зеленского также прокомментировал сообщения о спорах относительно сроков достижения мирного соглашения. Он подчеркнул, что разделение на сторонников "скорого" или "осторожного" подходов некорректно.

"Не существует такого понятия как более "быстрое или более медленное" соглашение", — заявил Литвин.

Сущность переговорного процесса

Объясняя логику действий Украины на международной арене, спикер отметил приоритет гарантий безопасности над скоростью подписания документов.

"Отказ от земли без каких-либо гарантий – это было бы быстро. Обеспечение чего-то стоимостного – это требует времени", – резюмировал Дмитрий Литвин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская делегация на переговорах в Женеве столкнулась с внутренними спорами о стратегии завершения войны. Как сообщает издание The Economist, "в команде нет единой позиции относительно темпов возможного соглашения", а представители Киева фактически разделились на два лагеря.

По данным издания, разногласия касаются скорости принятия решений: Группа во главе с Кириллом Будановым: выступает за скорейшее достижение договоренностей под патронатом США. По их мнению, "окно возможностей" в скором времени закроется, поэтому действовать нужно оперативно. Группа влияния экс-главы ОП Андрея Ермака: придерживается более сдержанной тактики, относясь "к спешке гораздо осторожнее".



