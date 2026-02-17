Українська делегація на переговорах у Женеві зіткнулася з внутрішніми суперечками щодо стратегії завершення війни. Як повідомляє видання The Economist, наразі "у команді немає єдиної позиції щодо темпів можливої угоди", а представники Києва фактично розділилися на два табори.

Розкол у Женеві: The Economist заявив про відсутність єдиної позиції в українській делегації

Дві позиції української сторони

За даними видання, розбіжності стосуються швидкості прийняття рішень:

Група на чолі з Кирилом Будановим: виступає за якнайшвидше досягнення домовленостей під патронатом США. На їхню думку, "вікно можливостей" незабаром закриється, тому діяти потрібно оперативно.

Група впливу ексголови ОП Андрія Єрмака: дотримується значно стриманішої тактики, ставлячись "до поспіху набагато обережніше".

Зазначається, що президент Володимир Зеленський наразі "намагається балансувати між ними", шукаючи спільний знаменник.

Питання територій та "американський компроміс"

Одним із найбільш болючих питань залишається статус окупованих земель. Повідомляється, що Росія висуває вимогу про відмову України від укріплених позицій на Донбасі.

У відповідь обговорюється формат так званого "американського компромісу". Він передбачає створення демілітаризованої "вільної економічної зони" під якимось умовним "Радою миру" Трампа". Проте, як застерігає The Economist, такий сценарій містить серйозні ризики, адже може бути розцінений як "фактичне визнання окупації", що створить юридичні проблеми навіть усередині Сполучених Штатів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що політолог Олексій Голобуцький вважає, що повернення Володимира Мединського у переговорний процес свідчить про те, що Росія поступово втрачає контроль над обговореннями на рівні фактів і конкретних військових питань. На думку експерта, коли до діалогу приєднався Кирило Буданов, переговори почали базуватися на чітких безпекових розрахунках, де пропагандистські аргументи Кремля більше не мають ваги.