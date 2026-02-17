Украинская делегация на переговорах в Женеве столкнулась с внутренними спорами по поводу стратегии завершения войны. Как сообщает издание The Economist, в настоящее время "в команде нет единой позиции относительно темпов возможного соглашения", а представители Киева фактически разделились на два лагеря.

Раскол в Женеве: The Economist заявил об отсутствии единой позиции в украинской делегации

Две позиции украинской стороны

По данным издания, разногласия касаются скорости принятия решений:

Группа во главе с Кириллом Будановым: выступает за скорейшее достижение договоренностей под патронатом США. По их мнению, "окно возможностей" скоро закроется, поэтому действовать нужно оперативно.

Группа влияния экс-главы ОП Андрея Ермака: придерживается более сдержанной тактики, относясь "к спешке гораздо осторожнее".

Отмечается, что президент Владимир Зеленский сейчас "старается балансировать между ними", отыскивая общий знаменатель.

Вопросы территорий и "американский компромисс"

Одним из наиболее болезненных вопросов остается статус оккупированных земель. Сообщается, что Россия выдвигает требование об отказе Украины от укрепленных позиций на Донбассе.

В ответ оговаривается формат так называемого "американского компромисса". Он предполагает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" под каким-то условным "Советом мира" Трампа". Однако, как предостерегает The Economist, такой сценарий содержит серьезные риски, ведь может быть расценен как "фактическое признание оккупации", что создаст юридические проблемы даже внутри Соединенных Штатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что политолог Алексей Голобуцкий считает, что возвращение Владимира Мединского в переговорный процесс свидетельствует о том, что Россия постепенно теряет контроль над обсуждениями на уровне фактов и конкретных военных вопросов. По мнению эксперта, когда к диалогу присоединился Кирилл Буданов, переговоры начали базироваться на четких расчетах безопасности, где пропагандистские аргументы Кремля больше не имеют веса.