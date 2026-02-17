logo_ukra

Буданов на весь світ поставив РФ на коліна: озвучено несподіваний момент переговорів у Женеві

США дивляться на ситуацію з оптимізмом, а Київ готовий вести конструктивні переговори з позицій сили

17 лютого 2026, 16:05
Політолог Олексій Голобуцький вважає, що повернення Володимира Мединського у переговорний процес свідчить про те, що Росія поступово втрачає контроль над обговореннями на рівні фактів і конкретних військових питань. На думку експерта, коли до діалогу приєднався Кирило Буданов, переговори почали базуватися на чітких безпекових розрахунках, де пропагандистські аргументи Кремля більше не мають ваги.

Буданов на весь світ поставив РФ на коліна: озвучено несподіваний момент переговорів у Женеві

Фото: з відкритих джерел

Голобуцький підкреслює, що навіть високопоставленим російським розвідникам, як-от Костюкову, було важко поєднати реальну військову ситуацію з вигаданими наративами Москви. Через це Кремль обрав стару перевірену тактику: знову залучити Мединського, який, за суттю, не покликаний досягати домовленостей, а створювати інформаційний шум, розмивати сенси та прикривати прогалини історичними міфами.

Аналітик додає, що подібні дії Кремля спрямовані на деградацію переговорного процесу. Перенос дискусії з конкретики в ідеологічну площину дозволяє Москві уникати прямої відповіді на дії української сторони, "петляти" у відповідях та реагувати на ініціативи Києва, замість того, щоб диктувати власні умови. Така стратегія, на думку експерта, демонструє, що Росія змушена маневрувати, а не контролювати ситуацію, і що реальні військові та безпекові аспекти стають головним орієнтиром переговорів, витісняючи пропагандистські наративи.

Як вже писали "Коментарі", Росія незабаром може суттєво знизити обсяги видобутку нафти через ризик заповнення наявних сховищ. Продаж російської сировини на світовому ринку стає дедалі складнішим. Так, у грудні минулого року морський експорт російської нафти складав близько 3,8 млн барелів на добу, пише Reuters.



