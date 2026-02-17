Буданов на весь світ поставив РФ на коліна: озвучено несподіваний момент переговорів у Женеві

Політолог Олексій Голобуцький вважає, що повернення Володимира Мединського у переговорний процес свідчить про те, що Росія поступово втрачає контроль над обговореннями на рівні фактів і конкретних військових питань. На думку експерта, коли до діалогу приєднався Кирило Буданов, переговори почали базуватися на чітких безпекових розрахунках, де пропагандистські аргументи Кремля більше не мають ваги.

Фото: з відкритих джерел

Голобуцький підкреслює, що навіть високопоставленим російським розвідникам, як-от Костюкову, було важко поєднати реальну військову ситуацію з вигаданими наративами Москви. Через це Кремль обрав стару перевірену тактику: знову залучити Мединського, який, за суттю, не покликаний досягати домовленостей, а створювати інформаційний шум, розмивати сенси та прикривати прогалини історичними міфами.

Аналітик додає, що подібні дії Кремля спрямовані на деградацію переговорного процесу. Перенос дискусії з конкретики в ідеологічну площину дозволяє Москві уникати прямої відповіді на дії української сторони, "петляти" у відповідях та реагувати на ініціативи Києва, замість того, щоб диктувати власні умови. Така стратегія, на думку експерта, демонструє, що Росія змушена маневрувати, а не контролювати ситуацію, і що реальні військові та безпекові аспекти стають головним орієнтиром переговорів, витісняючи пропагандистські наративи.

