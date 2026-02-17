logo

Буданов на весь мир поставил РФ на колени: озвучен неожиданный момент переговоров в Женеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов на весь мир поставил РФ на колени: озвучен неожиданный момент переговоров в Женеве

США смотрят на ситуацию с оптимизмом, а Киев готов вести конструктивные переговоры с позиций силы

17 февраля 2026, 16:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что возвращение Владимира Мединского в переговорный процесс говорит о том, что Россия постепенно теряет контроль над обсуждениями на уровне фактов и конкретных военных вопросов. По мнению эксперта, когда к диалогу присоединился Кирилл Буданов, переговоры начали базироваться на четких расчетах безопасности, где пропагандистские аргументы Кремля больше не имеют веса.

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Голобуцкий подчеркивает, что даже высокопоставленным российским разведчикам, таким как Костюкову, было трудно соединить реальную военную ситуацию с вымышленными нарративами Москвы. Поэтому Кремль избрал старую проверенную тактику: снова привлечь Мединского, который, по сути, не призван достигать договоренностей, а создавать информационный шум, размывать смыслы и прикрывать пробелы историческими мифами.

Аналитик добавляет, что подобные действия Кремля направлены на деградацию переговорного процесса. Перенос дискуссии по конкретике в идеологическую плоскость позволяет Москве избегать прямого ответа на действия украинской стороны, "петлять" в ответах и реагировать на инициативы Киева вместо того, чтобы диктовать собственные условия. Такая стратегия, по мнению эксперта, демонстрирует, что Россия вынуждена маневрировать, а не контролировать ситуацию, и что реальные военные и аспекты безопасности становятся главным ориентиром переговоров, вытесняя пропагандистские нарративы.

Как уже писали "Комментарии", Россия в скором времени может существенно снизить объемы добычи нефти из-за риска заполнения имеющихся хранилищ. Продажа российского сырья на мировом рынке становится все сложнее. Так, в декабре прошлого года морской экспорт российской нефти составлял около 3,8 млн. баррелей в сутки, пишет Reuters.



