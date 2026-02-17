В Женеве завершился стартовый раунд трехсторонних консультаций с участием украинской делегации. Об итогах работы сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Первый день переговоров в Женеве: Рустем Умеров рассказал о работе политического и военного блоков

Формат и фокус работы

По словам Секретаря СНБО, после завершения общей официальной части стороны перешли к более детальной проработке вопросов: "После общей части продолжили работу в группах по направлениям".

Умеров подчеркнул, что дискуссии носили прикладной характер, а основное внимание было уделено конкретным инструментам урегулирования. "Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений", — отметил он.

Текущее состояние и роль партнеров

На вечер первого дня "и политический, и военный блоки завершили работу". Также глава СНБО выразил благодарность представителям США, отметив их "конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе".

Следующие шаги

О разработке делегации в Женеве немедленно проинформируют главу государства. "О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины", — сообщил Рустем Умеров.

Уже завтра утром политическая и военная группы продолжат работу, развивая достигнутые за первый день результаты.

