Президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил , что украинский народ отвергнет любое мирное соглашение, предусматривающее одностороннюю передачу территорий Донбасса России. По словам главы государства, любой финальный документ должен быть вынесен на всенародный референдум, однако граждане не согласятся с потерей суверенитета.

«Эмоционально люди никогда этого не простят»: Президент Украины о невозможности уступок суверенитетом на Донбассе

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят", — подчеркнул Зеленский, добавив, что украинцы "не могут понять, почему" их просят отказаться от своей земли. Он подчеркнул: "Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля".

Главным камнем преткновения на переговорах в Женеве остается контроль над Донбассом, 10% которого до сих пор удерживает Украина. Посредники из США предложили создать там демилитаризованную "свободную экономическую зону", но Зеленский отклонил претензии РФ на суверенитет над этими территориями.

Президент отметил, что хотя полная сдача территорий невозможна, общество может поддержать менее радикальный вариант. "Я думаю, что если мы включим в документ... что мы остаемся там, где мы остаемся на линии разграничения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме", — отметил он.

Зеленский уверен, что для достижения реального прорыва необходима личная встреча с Путиным и уже поручил своей команде подготовить соответствующий вопрос на уровне лидеров. В то же время, Россия продолжает настаивать на захвате всего Донбасса — либо через переговоры, либо силовым путем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Женеве завершился стартовый раунд трехсторонних консультаций с участием украинской делегации. Об итогах работы сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Секретаря СНБО, после завершения общей официальной части стороны перешли к более детальной проработке вопросов: "После общей части продолжили работу в группах по направлениям".