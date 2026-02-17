logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Эмоционально люди никогда этого не простят»: Президент Украины о невозможности уступок суверенитетом на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

«Эмоционально люди никогда этого не простят»: Президент Украины о невозможности уступок суверенитетом на Донбассе

Зеленский: Украинцы не простят отдачу территорий и не поддержат такое соглашение на референдуме

17 февраля 2026, 21:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил , что украинский народ отвергнет любое мирное соглашение, предусматривающее одностороннюю передачу территорий Донбасса России. По словам главы государства, любой финальный документ должен быть вынесен на всенародный референдум, однако граждане не согласятся с потерей суверенитета.

«Эмоционально люди никогда этого не простят»: Президент Украины о невозможности уступок суверенитетом на Донбассе

«Эмоционально люди никогда этого не простят»: Президент Украины о невозможности уступок суверенитетом на Донбассе

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят", — подчеркнул Зеленский, добавив, что украинцы "не могут понять, почему" их просят отказаться от своей земли. Он подчеркнул: "Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля".

Главным камнем преткновения на переговорах в Женеве остается контроль над Донбассом, 10% которого до сих пор удерживает Украина. Посредники из США предложили создать там демилитаризованную "свободную экономическую зону", но Зеленский отклонил претензии РФ на суверенитет над этими территориями.

Президент отметил, что хотя полная сдача территорий невозможна, общество может поддержать менее радикальный вариант. "Я думаю, что если мы включим в документ... что мы остаемся там, где мы остаемся на линии разграничения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме", — отметил он.

Зеленский уверен, что для достижения реального прорыва необходима личная встреча с Путиным и уже поручил своей команде подготовить соответствующий вопрос на уровне лидеров. В то же время, Россия продолжает настаивать на захвате всего Донбасса — либо через переговоры, либо силовым путем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Женеве завершился стартовый раунд трехсторонних консультаций с участием украинской делегации. Об итогах работы сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Секретаря СНБО, после завершения общей официальной части стороны перешли к более детальной проработке вопросов: "После общей части продолжили работу в группах по направлениям".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости