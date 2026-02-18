Російське керівництво та підконтрольні йому джерела демонструють повну відсутність готовності до компромісів, незважаючи на початок тристоронніх переговорів за участю України та США у Женєві. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, делегації обговорюють відразу кілька ключових напрямів – територіальні, військові, політичні, економічні та безпекові питання, про що повідомило російське агентство ТАРС. Однак паралельно російські політики продовжують просувати жорстку лінію, яка виключає реальні поступки.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що Україна зможе перемогти лише у разі приєднання до Росії. Його заступник Юрій Швиткін стверджує, що військова перевага РФ створює вигідні умови для тиску на переговорах. Ці заяви відображають стратегічну мету Кремля – ліквідацію незалежності України як держави.

Додатковим сигналом стала публікація на телеканалі Царгород, заснованому олігархом Костянтином Малофеєвим. У матеріалі стверджується, що Росія використовує переговори для створення видимості мирного процесу, тоді як реальний світ можливий лише після воєнного краху України.

Аналітики ISW наголошують: Кремль не готує російське суспільство до поступок і продовжує наполягати на початкових максималістських вимогах, озвучених президентом Володимиром Путіним. Це свідчить, що Москва розглядає переговори не як шлях до компромісу, а як інструмент тиску для досягнення стратегічної перемоги.

