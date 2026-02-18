logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль озвучив справжні цілі на тлі переговорів у Женеві
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль озвучив справжні цілі на тлі переговорів у Женеві

Російські еліти вимагають капітуляції України та натякають, що мир можливий лише на умовах Кремля

18 лютого 2026, 07:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російське керівництво та підконтрольні йому джерела демонструють повну відсутність готовності до компромісів, незважаючи на початок тристоронніх переговорів за участю України та США у Женєві. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль озвучив справжні цілі на тлі переговорів у Женеві

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, делегації обговорюють відразу кілька ключових напрямів – територіальні, військові, політичні, економічні та безпекові питання, про що повідомило російське агентство ТАРС. Однак паралельно російські політики продовжують просувати жорстку лінію, яка виключає реальні поступки.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що Україна зможе перемогти лише у разі приєднання до Росії. Його заступник Юрій Швиткін стверджує, що військова перевага РФ створює вигідні умови для тиску на переговорах. Ці заяви відображають стратегічну мету Кремля – ліквідацію незалежності України як держави.

Додатковим сигналом стала публікація на телеканалі Царгород, заснованому олігархом Костянтином Малофеєвим. У матеріалі стверджується, що Росія використовує переговори для створення видимості мирного процесу, тоді як реальний світ можливий лише після воєнного краху України.

Аналітики ISW наголошують: Кремль не готує російське суспільство до поступок і продовжує наполягати на початкових максималістських вимогах, озвучених президентом Володимиром Путіним. Це свідчить, що Москва розглядає переговори не як шлях до компромісу, а як інструмент тиску для досягнення стратегічної перемоги.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський доручив своїй команді підготувати організацію зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Женеві.

Про це повідомляє Axios. Український лідер вважає, що найбільш ефективним шляхом досягнення прогресу у територіальному питанні може стати особиста розмова з Путіним.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-17-2026/
Теги:

Новини

Всі новини