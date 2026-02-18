Переговоры в Женеве зашли в тупик: журналист рассказал новые подробности

17 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов Америки и России . Встреча политической группы в этот день вошла в тупик.

Переговоры в Женеве (фото из открытых источников)

Об этом, ссылаясь на два осведомленных источника, сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х. По его словам, отсутствие прогресса объясняется позицией представителя Москвы.

"Два осведомленных источника сообщили мне, что переговоры в политической группе в Женеве сегодня "зашли в тупик". Источники отметили, что причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимир Мединский ", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Женеве завершился стартовый раунд трехсторонних консультаций с участием украинской делегации. Об итогах работы сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Секретаря СНБО, после завершения общей официальной части стороны перешли к более детальной проработке вопросов: "После общей части продолжили работу в группах по направлениям". Умеров подчеркнул, что дискуссии носили прикладной характер, а основное внимание было уделено конкретным инструментам урегулирования. "Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений", — отметил он.

По состоянию на вечер первого дня "и политический и военный блоки завершили работу". Также глава СНБО выразил благодарность представителям США, отметив их "конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе".

О разработке делегации в Женеве немедленно проинформируют главу государства. "О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины", — сообщил Рустем Умеров.

