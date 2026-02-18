Переговоры в Женеве зашли в тупик: журналист рассказал новые подробности

Рубрики
Лиля Воробьева
17 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов Америки и России . Встреча политической группы в этот день вошла в тупик.
Переговоры в Женеве (фото из открытых источников)
Об этом, ссылаясь на два осведомленных источника, сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х. По его словам, отсутствие прогресса объясняется позицией представителя Москвы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Женеве завершился стартовый раунд трехсторонних консультаций с участием украинской делегации. Об итогах работы сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Секретаря СНБО, после завершения общей официальной части стороны перешли к более детальной проработке вопросов: "После общей части продолжили работу в группах по направлениям". Умеров подчеркнул, что дискуссии носили прикладной характер, а основное внимание было уделено конкретным инструментам урегулирования. "Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений", — отметил он.
По состоянию на вечер первого дня "и политический и военный блоки завершили работу". Также глава СНБО выразил благодарность представителям США, отметив их "конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе".
О разработке делегации в Женеве немедленно проинформируют главу государства. "О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины", — сообщил Рустем Умеров.