Переговори в Женеві зайшли в глухий кут: журналіст розповів нові подробиці

17 лютого в Женева відбувся черговий раунд переговорів за участю України, Сполучені Штати Америки та Росія. Зустріч політичної групи цього дня зайшла у глухий кут.

Переговори у Женеві (фото з відкритих джерел)

Про це, посилаючись на два обізнаних джерела, повідомив журналіст Барак Равід у соцмережі Х. За його словами, відсутність прогресу пояснюється позицією представника Москви.

"Два обізнаних джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "зайшли в глухий кут". Джерела зазначили, що причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимир Мединський ", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Женеві завершився стартовий раунд тристоронніх консультацій за участю української делегації. Про підсумки роботи повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

За словами Секретаря РНБО, після завершення загальної офіційної частини сторони перейшли до детальнішого опрацювання питань: "Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами". Умєров наголосив, що дискусії мали прикладний характер, а основна увага була приділена конкретним інструментам врегулювання. "Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", — зазначив він.

Станом на вечір першого дня "і політичний, і військовий блоки завершили роботу". Також очільник РНБО висловив вдячність представникам США, відзначивши їхню "конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі".

Про напрацювання делегації у Женеві негайно поінформують главу держави. "Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України", — повідомив Рустем Умєров.

