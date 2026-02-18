Трамп усиливает давление: Зеленскому готовят жесткий выбор на переговорах

Позиция президента США Дональда Трампа по переговорам России и Украины в Женеве и его последние резкие заявления в адрес Киева указывают на возможный переломный момент для украинского лидера. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным автора, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев должен был провести отдельные встречи с представителями Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Цель Москвы – понять, какую цену готов заплатить Вашингтон за давление на Киев.

Ранее требования Кремля были столь жесткими, что их принятие выглядело бы политическим поражением для Трампа. Однако сейчас, на фоне приближающихся промежуточных выборов в США, фактор времени становится критическим. По мнению Чемпиона, Белый дом может стремиться к быстрому результату.

В такой ситуации президент Украины Владимир Зеленский может вновь оказаться перед выбором: согласиться на предложенные условия или продолжить войну, рискуя потерять доступ к американским системам ПВО, разведданным и коммуникационной поддержке.

Аналитик отмечает, что часть украинского общества могла бы принять потерю оккупированных территорий в обмен на реальные гарантии безопасности. Однако Москва продолжает настаивать на сокращении украинской армии, уступке ключевых городов и отказе от полноценного курса на членство в НАТО.

По оценке обозревателя, попытка навязать Киеву "быстрое урегулирование" может не привести к миру, а лишь закрепить условия для нового витка агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль озвучил истинные цели на фоне переговоров в Женеве.

Также издание "Комментарии" сообщало – 17 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов Америки и России. Встреча политической группы в этот день вошла в тупик.

Об этом, ссылаясь на два осведомленных источника, сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х. По его словам, отсутствие прогресса объясняется позицией представителя Москвы.



