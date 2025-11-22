Трагедія у Тернополі: знову зросла кількість загиблих після удару РФ

Як передає портал "Коментарі", керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки, внаслідок чого загальна кількість загиблих від російського удару Тернополем 19 листопада зросла до 32.

Загиблі у Тернополі. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що 22 листопада на місці розбору завалів після ворожого удару у Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.

За словами Зюбаненка, аварійно-рятувальні роботи на місці руйнувань продовжуються безперервно.

Внаслідок обстрілу травмовано 94 особи, серед них 18 дітей. Наразі 13 людей вважаються безвісти зниклими, повідомляють у ДСНС.

Зазначимо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополі за допомогою крилатих ракет та ударних безпілотників. За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному із багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції.

