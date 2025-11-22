Трагедия в Тернополе: снова возросло количество погибших после удара РФ

Как передает портал "Комментарии", руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко сообщил, что спасатели достали из-под завалов тело еще одной женщины, в результате чего общее количество погибших от российского удара по Тернополю 19 ноября возросло до 32.

Погибшие в Тернополе. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что 22 ноября на месте разбора завалов после вражеского удара в Тернополе спасатели обнаружили тело еще одной женщины.

По словам Зюбаненко, аварийно- спасательные работы на месте разрушений продолжаются непрерывно.

В результате обстрела травмированы 94 человека, среди них 18 детей. Сейчас 13 человек считаются без вести пропавшими, сообщают в ГСЧС.

Отметим, в ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю с помощью крылатых ракет и ударных беспилотников. По данным Воздушных сил, россияне атаковали Тернополь ракетами Х-101.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский ракетный удар по Тернополю унес жизни семилетней гражданки Польши Амелии Гжеско и ее матери Оксаны. О трагедии сообщили в МИД Польши, подчеркнув, что дипломатические службы находятся в постоянном контакте с местными властями.

Спикер МИД Польши Мацей Вевиор сообщил, что во время российской атаки по Украине погиб семилетний ребенок, являющийся гражданкой Польши.

Также издание "Комментарии" сообщало – спасал людей из горящего дома после ракетного удара: в Тернополе разыскивают неизвестного героя.