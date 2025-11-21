logo

Главная Новости Общество Война с Россией 7-летняя гражданка Польши погибла из-за российской атаки по Тернополю
7-летняя гражданка Польши погибла из-за российской атаки по Тернополю

В результате атаки РФ по Тернополю погибла 7-летняя польская гражданка Амелия Гжеско и ее мать.

21 ноября 2025, 21:56
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский ракетный удар по Тернополю унес жизни семилетней гражданки Польши Амелии Гжеско и ее матери Оксаны. О трагедии сообщили в МИД Польши, подчеркнув, что дипломатические службы находятся в постоянном контакте с местными властями.

7-летняя гражданка Польши погибла из-за российской атаки по Тернополю

7-летняя гражданка Польши Амелия Гжеско

Спикер МИД Польши Мацей Вевиор сообщил, что во время российской атаки по Украине погиб семилетний ребенок, являющийся гражданкой Польши.

"Польку убили в Украине. Амелия. В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала мирных жителей в Тернополе. Среди жертв этой жестокости есть 7-летняя гражданка Польши — Амелька. Она умерла ночью вместе со своей матерью. Наш офис постоянно поддерживает контакт с властями Тернопольской области", — отметил спикер МИД Польши.

Также на гибель Амелии отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Она никогда не осуществит ни одну из своих мечтаний. Эта жестокая война должна закончиться, а Россия не должна ее выиграть. Потому что это война также за будущее наших детей", — сказал польский лидер.

Известно, что Амелия и ее мама погибли в собственном доме, вспыхнувшем после российского удара. В школе №27, где училась девочка, сообщили, что мать и дочь погибли, обнимая друг друга. Их прощание состоялось 21 ноября в церкви Святого Архистратига Михаила.

7-летняя гражданка Польши погибла из-за российской атаки по Тернополю - фото 2

Амелия Гжесько и ее мать Оксана

Атака на Тернополь стала частью масштабного удара по Украине, когда Россия выпустила более 470 дронов и около 50 ракет. Одна из ракет попала по многоэтажке в Тернополе, где по состоянию на вечер 21 ноября подтверждена гибель 31 человека, среди которых шестеро детей. Более 90 человек получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Тернополе мужчина дождался жены и детей. Спасатели извлекли их тела.

Также "Комментарии" писали, что в Тернополе разыскивают неизвестного героя, который спасал людей из горящего дома после ракетного удара РФ.



Источник: https://x.com/RzecznikMSZ/status/1991910815134298323
