Рятував людей із палаючого будинку після ракетного удару: в Тернополі розшукують невідомого героя

Міський голова Тернополя Сергій Надал хоче нагородити почесною відзнакою чоловіка, який після російського ракетного удару по місту 19 листопада рятував людей із палаючого будинку на вулиці 15 Квітня.

Будинок на вулиці 15 Квітня у Тернополі. Фото: з відкритих джерел

За свідченням очевидців, хтось з приніс будівельну драбину до будинку.

"Чоловік облив себе водою і поліз драбиною на поверхи рятувати людей, витяг дівчину і жінку, по його драбині вилізли сусіди. Ми хочемо знайти цього чоловіка і нагородити його почесною відзнакою міста. Якщо ви знаєте цю людину або це ви самі – напишіть мені у повідомлення. Вчинок цього чоловіка заслуговує на визнання", — зазначив міський голова у соцмережі.

Він також подякував усім, хто допомагав того дня: рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, підприємцям, волонтерам та тернополянам, які здавали кров й приносили їжу.

Під дописом Сергія Надала тернополяни пишуть, що цим героєм був Володимир Колодій. А драбину, за словами свідків, приніс священик із сусідньої церкви, де якраз ведуть будівельні роботи.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Тернополі вдень 21 листопада рятувальники знайшли тіла ще трьох людей, серед них дві дитини. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 31 людини, 94 постраждали. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Портал "Коментарі" також писав, що 20-річний Богдан Кобель, якого рятувальники дістали з-під завалів після російського ракетного удару по Тернополю, нині перебуває у лікарні. Стан хлопця медики оцінюють як середньої тяжкості, але стабільний. Його вже перевели з реанімації до травматологічного відділення. У Богдана — численні переломи та струс мозку, однак він при тямі та контактує з лікарями.