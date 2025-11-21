У Тернополі чоловік дочекався дружину та дітей: рятувальники дістали їх тіла (ОНОВЛЕНО)

У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіла ще 3 людей, серед них 2 дитини. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

У Тернополі чоловік дочекався дружину та дітей: рятувальники дістали їх тіла

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 31 людини, 94 постраждали. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

Аварійно-пошукові роботи тривають.

ОНОВЛЕНО: У ДСНС повідомили, що чоловік три дні чекав біля руїн будинку у Тернополі, з надією, що рятувальники знайдуть його дружину і двох дітей. На жаль, дива не сталося: жінка, півторарічний син та 6-річна донька загинули. Їх вбила російська ракета. Ніякі слова зараз не втамують біль від горя. На місці пошуково-рятувальних робіт працюють психологи ДСНС. Наразі за допомогою до них звернулися 388 людей. У місцевому виданні "20 хвилин" повідомили, що загиблу звали Марічка Палагнюк. Її 21 листопада дістали з-під завалів разом із двома дітками. Її батьки втратили єдину доньку. Вони втратили одразу трьох найрідніших людей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після масованого обстрілу 19 листопада у Тернополі збільшується кількість загиблих та поранених. Влучання зафіксовані у житлові дев’ятиповерхівки, під завалами досі можуть перебувати люди. Біля багатоповерхівок на Стуса та 15 Квітня перебувають десятки людей. Декого тільки що деблокували з квартир, дехто встиг вибігти самотужки, а є й родичі, які чекають бодай якоїсь звістки про своїх близьких, про яких нічого невідомо. Журналісти місцевого видання "20 хвилин" повідомляють, що такої страшної ночі в Тернополі ще не було. Біля багатоповерхівки на вулиці Стуса стоїть чоловік Камел. З його слів, він проживав у цьому будинку разом із дружиною та двома дітьми — донькою та сином. "Дружина та діти перебували у кімнаті. Малі злякалися, тому ми включили їм мультики. Я був у коридорі, хотів взяти речі та вивести їх, але не встиг, бо пролунав вибух. Не знаю, чи вдасться їх знайти… не вірю, що вони будуть живі", — каже Камел.