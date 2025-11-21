Спасал людей из горящего дома после ракетного удара: в Тернополе разыскивают неизвестного героя

Городской голова Тернополя Сергей Надал хочет наградить почетным знаком отличия мужчину, который после российского ракетного удара по городу 19 ноября спасал людей из горящего дома на улице 15 Апреля.

Дом на улице 15 Апреля в Тернополе. Фото: из открытых источников

По свидетельству очевидцев, кто-то из принес строительную лестницу к дому.

"Мужчина облил себя водой и полез по лестнице на этажи спасать людей, вытащил девушку и женщину, по его лестнице вылезли соседи. Мы хотим найти этого человека и наградить его почетным знаком города. Если вы знаете этого человека или это вы сами – напишите мне в сообщение. Поступок этого мужчины заслуживает признания", — отметил городской голова в соцсети.

Он также поблагодарил всех, кто помогал в тот день: спасателей, медиков, полицейских, коммунальщиков, предпринимателей, волонтеов и тернополян, которые сдавали кровь и приносили еду.

Под сообщением Сергея Надала тернополяне пишут, что этим героем был Владимир Колодий. А лестницу, по словам свидетелей, принес священник из соседней церкви, где как раз ведут строительные работы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Тернополе днем 21 ноября спасатели обнаружили тела еще трех человек, среди них два ребенка. Таким образом, число погибших в результате российского ракетного удара в ночь на 19 ноября возросло до 31 человека, 94 пострадали. Без вести пропавшими числятся 13 человек. Аварийно-розыскные работы продолжаются.

Портал "Комментарии" также писал, что 20-летний Богдан Кобель, которого спасатели достали из-под завалов после российского ракетного удара по Тернополю, находится в больнице. Состояние парня медики оценивают как средней тяжести, но стабильное. Его уже перевели из реанимации в травматологическое отделение. У Богдана — многочисленные переломы и сотрясение мозга, однако он в сознании и контактирует с врачами.