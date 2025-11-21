7-річна громадянка Польщі загинула через російську атаку по Тернополю

Російський ракетний удар по Тернополю забрав життя семирічної громадянки Польщі Амелії Гжесько та її матері Оксани. Про трагедію повідомили у МЗС Польщі, підкресливши, що дипломатичні служби перебувають у постійному контакті з місцевою владою.

7-річна громадянка Польщі Амелія Гжесько

Речник МЗС Польщі Мацей Вевіор повідомив, що під час російської атаки по Україні загинула семирічна дитина, яка є громадянкою Польщі.

"Польку вбили в Україні. Амелія. У ніч з 18 на 19 листопада Росія атакувала мирних жителів у Тернополі. Серед жертв цієї жорстокості є 7-річна громадянка Польщі — Амелька. Вона померла вночі разом зі своєю матір'ю. Наш офіс постійно підтримує контакт з владою Тернопільської області", — відреагував речник МЗС Польщі.

Також на загибель Амелії відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій. Ця жорстока війна має закінчитися, а Росія не має її виграти. Бо це війна також за майбутнє наших дітей", — сказав польський лідер.

Відомо, що Амелія та її мама загинули у власній оселі, яка спалахнула після російського удару. У школі №27, де навчалася дівчинка, повідомили, що мати й донька загинули, обіймаючи одна одну. Їхнє прощання відбулося 21 листопада у церкві Святого Архистратига Михаїла.

Амелія Гжесько та її мати Оксана

Атака на Тернопіль стала частиною масштабного удару по Україні, коли Росія випустила понад 470 дронів і майже 50 ракет. Одна з ракет влучила по багатоповерхівці в Тернополі, де станом на вечір 21 листопада підтверджено загибель 31 людини, серед яких шестеро дітей. Понад 90 людей зазнали поранень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Тернополі чоловік дочекався дружину та дітей. Рятувальники дістали їх тіла.

Також "Коментарі" писали, що в Тернополі розшукують невідомого героя, який рятував людей із палаючого будинку після ракетного удару РФ.