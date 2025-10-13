Окупанти продовжують полювати на цивільних у прифронтових зонах. Російські окупаційні війська скидають вибухівку з FPV-дронів, при цьому роблять це без розбору, чи це військове авто, чи машина мирних мешканців.

Трагедія на Запоріжжі: у власній автівці загинуло подружжя (ФОТО)

Сьогодні ворог атакував цивільну автівку в одному із населених пунктів Пологівського району Запорізької області. Всередині перебував 53-річний чоловік і 57-річна жінка. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

Їх тіла із понівеченого автомобіля деблокували рятувальники.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі 10 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю, унаслідок чого загинув 7-річний хлопчик. Його батько – три роки пробув у ворожому полоні та звільнився навесні – отримав поранення при влучанні у будинок. Родина Дорош була вдома, коли ворог влучив у їхній будинок у Запоріжжі вночі. Оселя склалася, виникла пожежа, але найстрашніше – загинула найменша в родині дитина – 7-річний Макар. Про це повідомляє Сайт міста Запоріжжя.

Також "Коментарі" писали, що Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді попередив військових та цивільних, які перебувають у зоні бойових дій та на прифронтових територіях, про ворожі дрони-ждуни.

"Будьте пильні, особливо вночі та у тумані. Присмугові шляхопроводи і не тільки. Не нове на фронті явище, але глибина проникнення не рідко більша, ніж проходять стежки, котрими на позиції дістаються піхота та пілоти", – зазначає "Мадяр". За його словами, зустріти такий "подарунок" кілометрах у 10-15 від лінії бойового зіткнення – щоденне явище. А от на глибині 20-40 км, а ще й з огляду на тривалість осінньо-зимових ночей та безпечність і швидкість пересування цивільного населення транспортом у прифронтовій смузі, – коштуватиме життя.