Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді попередив військових та цивільних, які перебувають у зоні бойових дій та на прифронтових територіях, про ворожі дрони-ждуни.

«Мадяр» попередив про небезпеку (ФОТО)

"Будьте пильні, особливо вночі та у тумані. Присмугові шляхопроводи і не тільки. Не нове на фронті явище, але глибина проникнення не рідко більша, ніж проходять стежки, котрими на позиції дістаються піхота та пілоти", – зазначає "Мадяр".

За його словами, зустріти такий "подарунок" кілометрах у 10-15 від лінії бойового зіткнення – щоденне явище. А от на глибині 20-40 км, а ще й з огляду на тривалість осінньо-зимових ночей та безпечність і швидкість пересування цивільного населення транспортом у прифронтовій смузі, – коштуватиме життя.

"Т ут не про способи їх знищення. Ми працюємо усіма підручними засобами, від обставин: скидом, дроном фпв чи стрілкотнею. Тут про БУДЬТЕ ПИЛЬНІ ", – наголосив Командувач СБС.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що поблизу міста Сіверськ на Донеччині місцевий мешканець підібрав ворожий дрон "ждун", який дистанційно підірвав російський оператор, дочекавшись, поки цивільний завантажить безпілотник на мотоцикл. Чоловік миттєво загинув. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію журналіста Андрія Цаплієнка, який опублікував відео загибелі чоловіка.

"Всі цивільні повинні розуміти, що дрони це не іграшка, а небезпечна зброя і знаряддя знищення інших людських істот. Так само повинні розуміти, що мета росіян знищити всіх українців, тож російський оператор не пожаліє цивільного, — що, власне, і підтверджує цей випадок", – пише Цаплієнко.