Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди предупредил военных и гражданских, находящихся в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях, о вражеских дронах-ждунах.

«Мадяр» предупредил об опасности (ФОТО)

"Будьте бдительны, особенно ночью и в тумане. Придорожные путепроводы и не только. Не новое на фронте явление, но глубина проникновения не редко больше, чем проходят тропы, которыми на позиции достаются пехота и пилоты", – отмечает "Мадяр".

По его словам, встретить такой "подарок" километрах в 10-15 от линии боевого столкновения – ежедневное явление. А вот на глубине 20-40 км, а еще и учитывая продолжительность осенне-зимних ночей и безопасность и скорость передвижения гражданского населения транспортом в прифронтовой полосе, будет стоить жизни.

" Тут не о способах их уничтожения. Мы работаем всеми подручными средствами, от обстоятельств: сбросом, дроном фпв или стрельбой. Здесь про будьте бдительны ", — подчеркнул Командующий СБС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вблизи города Северск в Донецкой области местный житель подобрал вражеский дрон "ждун", который дистанционно взорвал российский оператор, дождавшись, пока гражданский загрузит беспилотник на мотоцикл. Мужчина мгновенно погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию журналиста Андрея Цаплиенко, опубликовавшего видео гибели мужчины.

"Все гражданские должны понимать, что дроны это не игрушка, а опасное оружие и орудие уничтожения других человеческих существ. Так же должны понимать, что цель россиян уничтожить всех украинцев, поэтому российский оператор не пожалеет гражданского, что, собственно, и подтверждает этот случай", — пишет Цаплиенко.