Трагедия на Запорожье: в собственном автомобиле погибли супруги (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Трагедия на Запорожье: в собственном автомобиле погибли супруги (ФОТО)

Российский дрон в Запорожье убил супружескую пару

13 октября 2025, 14:38
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Оккупанты продолжают охотиться на гражданских в прифронтовых зонах. Российские оккупационные войска сбрасывают взрывчатку с FPV- дронов, при этом делают это без разбора, будь то военное авто или машина мирных жителей.

Сегодня враг атаковал гражданский автомобиль в одном из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области. Внутри находился 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Их тела из изуродованного автомобиля деблокировали спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью, в результате чего погиб 7-летний мальчик. Его отец – три года пробыл во вражеском плену и освободился весной – получил ранения при попадании в дом. Семья Дорош была дома, когда враг попал в их дом в Запорожье ночью. Житель сложился, возник пожар, но самое страшное – погиб самый маленький в семье ребенок – 7-летний Макар. Об этом сообщает Сайт города Запорожья.

Также "Комментарии" писали, что Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди предупредил военных и гражданских, находящихся в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях, о вражеских дронах-ждунах.

"Будьте бдительны, особенно ночью и в тумане. Полосные путепроводы и не только. Не новое на фронте явление, но глубина проникновения не редко больше, чем проходят тропы, которыми на позиции достаются пехота и пилоты", — отмечает "Мадяр". По его словам, встретить такой "подарок" километрах в 10-15 от линии боевого столкновения – ежедневное явление. А вот на глубине 20-40 км, а еще и учитывая продолжительность осенне-зимних ночей и безопасность и скорость передвижения гражданского населения транспортом в прифронтовой полосе, будет стоить жизни.



