Оккупанты продолжают охотиться на гражданских в прифронтовых зонах. Российские оккупационные войска сбрасывают взрывчатку с FPV- дронов, при этом делают это без разбора, будь то военное авто или машина мирных жителей.

Трагедия на Запорожье: в собственном автомобиле погибли супруги (ФОТО)

Сегодня враг атаковал гражданский автомобиль в одном из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области. Внутри находился 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Их тела из изуродованного автомобиля деблокировали спасатели.

"Будьте бдительны, особенно ночью и в тумане. Полосные путепроводы и не только. Не новое на фронте явление, но глубина проникновения не редко больше, чем проходят тропы, которыми на позиции достаются пехота и пилоты", — отмечает "Мадяр". По его словам, встретить такой "подарок" километрах в 10-15 от линии боевого столкновения – ежедневное явление. А вот на глубине 20-40 км, а еще и учитывая продолжительность осенне-зимних ночей и безопасность и скорость передвижения гражданского населения транспортом в прифронтовой полосе, будет стоить жизни.