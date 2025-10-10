Родина Дорош була вдома, коли ворог влучив у їхній будинок у Запоріжжі сьогодні вночі. Оселя склалася, виникла пожежа, але найстрашніше – загинула найменша в родині дитина – 7-річний Макар. Про це повідомляє Сайт міста Запоріжжя.

Трагедія у Запоріжжі: Росія вбила малу дитину, батько якої був у полоні понад три роки

Світлана Дорош працює молодшою медичною сестрою відділення кістково-гнійної інфекції КНП "Міська лікарня №9". Зараз вона ледь знаходить в собі сили, аби розповісти про те, що сталося вночі.

Говорить, що вчора прийшла з роботи, була дуже втомлена, подивилась чи всі діти вже пішли до своїх кімнат відпочивати і сама лягла спати. Вона не чула, кола почалась повітряна тривога.

"Ми всі були вдома: син і дві доньки. Я почула звук і на мене все обвалилось, наче "карточний домік". Все горіло. Я меншу доньку дістала з-під завалів. Потім побігла шукати Макарчика. Всі діти були в своїх кімнатах. Коли його знайшли, то мене до нього не підпустили. Його одразу відвезли в реанімацію", — говорить Світлана.

Вона показала фотографію Макара, зроблену зовсім нещодавно. На фото Макар в школі. Цього року він пішов до першого класу.

Родина переїхала в будинок навесні. Світлана говорить, що хотіли, аби було ближче до школи.

"Позитивна дитина", — говорить ковтаючи сльози жінка.

8 грудня Макару мало виповнитися 8 років.

Старшу доньку звати Олександра, їй 17 років, Ярослава — середня дитина в родині, їй — 13. Зараз вона у шоковому стані, її тимчасово забрали до себе сусіди.

Внаслідок цього удару чоловік Світлани, військовослужбовець 55-ої ОАБР Григорій Дорош, отримав важкі поранення і зараз знаходиться в лікарні.

Захисник Маріуполя, він лише 19 березня повернувся з російського полону, де провів три роки.

55-а ОАБР відкрила збір для допомоги родині свого військовослужбовця.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 10 жовтня (із 19:00 9 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил ЗСУ.