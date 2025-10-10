Семья Дорош была дома, когда враг попал в их дом в Запорожье сегодня ночью. Дом сложился, возник пожар, но самое страшное – погиб самый маленький в семье ребенок – 7-летний Макар. Об этом сообщает Сайт города Запорожья.

Трагедия в Запорожье: Россия убила маленького ребенка, отец которого был в плену более трех лет

Светлана Дорош работает младшей медицинской сестрой отделения костно-гнойной инфекции КНП "Городская больница №9". Сейчас она едва находит в себе силы, чтобы рассказать о случившемся ночью.

Говорит, что вчера пришла с работы, была очень уставшей, посмотрела все ли дети уже пошли в свои комнаты отдыхать и сама легла спать. Она не слышала, когда началась воздушная тревога.

"Мы все были дома: сын и две дочери. Я услышала звук и на меня все обрушилось, как "карточный домик". Все горело. Я младшую дочь вынула из-под завалов. Потом побежала искать Макарчика. Все ребята были в своих комнатах. Когда его нашли, меня к нему не подпустили. Его сразу увезли в реанимацию", — говорит Светлана.

Она показала фотографию Макара, сделанную совсем недавно. На фото Макар в школе. В этом году он пошел в первый класс.

Семья переехала в дом весной. Светлана говорит, что хотели, чтобы было поближе к школе.

"Положительный ребенок", – говорит глотая слезы женщина.

8 декабря Макару должно было исполниться 8 лет.

Старшую дочь зовут Александра, ей 17 лет, Ярослава – средний ребенок в семье, ей – 13. Сейчас она в шоковом состоянии, ее временно забрали к себе соседи.

В результате этого удара муж Светланы, военнослужащий 55-й ОАБР Григорий Дорош, получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице.

Защитник Мариуполя, он только 19 марта вернулся из российского плена, где провел три года.

55-я ОАБР открыла сбор для помощи семье своего военнослужащего.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 10 октября (с 19:00 9 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.