Чи буде економічний колапс у Росії: прогноз Кислиці

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Slava Kot
Україні не варто розраховувати на швидкий економічний крах Росії як на фактор, що автоматично призведе до завершення війни. Попри дедалі більший тиск санкцій, зростання військових витрат і структурні проблеми економіки, Кремль усе ще має достатньо ресурсів для продовження бойових дій. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.
Сергій Кислиця. Фото з відкритих джерел
Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Росія не здатна досягти своїх стратегічних цілей у війні, однак це не означає її швидкого економічного виснаження.
Український посадовець прогнозує, що всередині Росії поступово посилюватимуться процеси перерозподілу власності. Держава дедалі активніше втручатиметься в бізнес, а ризик втрати активів зростатиме не лише для підприємців, які залишили країну, а й для представників великого бізнесу, наближених до влади. Однак, Кислиця прогнозує, що такі тенденції не означають неминучого швидкого обвалу російської економіки.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російський економіст назвав єдиний фактор, який може змусити Путіна закінчити війну.
Також "Коментарі" писали, що президент Чехії Петр Павел вважає, що найближчі два місяці є ключовими для мирних переговорів між Україною та Росією.