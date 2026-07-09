Чи буде економічний колапс у Росії: прогноз Кислиці

Україні не варто розраховувати на швидкий економічний крах Росії як на фактор, що автоматично призведе до завершення війни. Попри дедалі більший тиск санкцій, зростання військових витрат і структурні проблеми економіки, Кремль усе ще має достатньо ресурсів для продовження бойових дій. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

Сергій Кислиця. Фото з відкритих джерел

Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Росія не здатна досягти своїх стратегічних цілей у війні, однак це не означає її швидкого економічного виснаження.

"Путіну доводиться платити високу ціну, 30+ тисяч життів і санітарних втрат щомісяця. Можна, звичайно, "хорохоритися" і робити вигляд, що тобі це байдуже, але буде воно акумулюватися, акумулюватися з кожним місяцем", — зауважив Кислиця.

Український посадовець прогнозує, що всередині Росії поступово посилюватимуться процеси перерозподілу власності. Держава дедалі активніше втручатиметься в бізнес, а ризик втрати активів зростатиме не лише для підприємців, які залишили країну, а й для представників великого бізнесу, наближених до влади. Однак, Кислиця прогнозує, що такі тенденції не означають неминучого швидкого обвалу російської економіки.

"Тішитися думкою про те, що Росія раптом завалиться з точки зору економіки — це дуже далека перспектива. І для цього навряд чи є ресурс із нашого боку — дочекатися, коли у них буде економічний колапс", — додав Кислиця.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російський економіст назвав єдиний фактор, який може змусити Путіна закінчити війну.

Також "Коментарі" писали, що президент Чехії Петр Павел вважає, що найближчі два місяці є ключовими для мирних переговорів між Україною та Росією.