Україна має два місяці для закінчення війни: президент Чехії озвучив тривожний прогноз

Президент Чехії Петр Павел вважає, що найближчі два місяці можуть стати ключовими для просування мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, після парламентських виборів у РФ, запланованих на 20 вересня, Кремль може вдатися до нових кроків із посилення військової кампанії, зокрема оголосити масштабнішу мобілізацію.

Президент Чехії Петр Павел. Фото з відкритих джерел

Петр Павел під час саміту НАТО дав інтерв'ю The Telegraph, де заявив, що зараз існує "вікно можливостей" для посилення міжнародного тиску на Москву та створення умов, за яких Росія буде більш схильною до переговорів.

"Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, вікно можливостей звузиться", — попереджає Павел.

На його думку, союзники України мають використати цей період для подальшої військової та дипломатичної підтримки Києва. Павел вважає, що внутрішні економічні та соціальні виклики в Росії, а також успішні удари України по військових об'єктах у глибині російської території можуть посилити тиск на Кремль.

Водночас він підкреслив, що ефективна оборона України залишається ключовою умовою для будь-якого дипломатичного процесу. Саме тому країни НАТО повинні продовжувати постачання озброєння та нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони.

"Я вважаю, що ми маємо дійсно продовжувати чинити сильний тиск, надавати Україні все необхідне для успішної оборони, і водночас залучити всі дипломатичні навички, щоб переконати Росію в тому, що у неї немає іншого вибору, окрім як вести переговори… що вона може лише щось здобути в результаті переговорів, а не зазнати поразки, продовжуючи війну", — додав президент Чехії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі істерично відреагували на удари України.

Також "Коментарі" писали, що Україна дала Путіну шанс закінчити війну: яка позиція Києва.