У Украины есть два месяца для окончания войны: президент Чехии озвучил тревожный прогноз

Президент Чехии Петр Павел считает, что ближайшие два месяца могут стать ключевыми для продвижения мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, после парламентских выборов в РФ, запланированных на 20 сентября, Кремль может предпринять новые шаги по усилению военной кампании, в частности объявить более масштабную мобилизацию.

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел во время саммита НАТО дал интервью The Telegraph, где заявил, что сейчас существует "окно возможностей" для усиления международного давления на Москву и создания условий, при которых Россия будет более склонна к переговорам.

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию к этому, но как только выборы закончатся, окно возможностей сузится", — предупреждает Павел.

По его мнению, союзники Украины должны использовать этот период для дальнейшей военной и дипломатической поддержки Киева. Павел считает, что внутренние экономические и социальные вызовы в России, а также успешные удары по военным объектам Украины в глубине российской территории могут усилить давление на Кремль.

В то же время, он подчеркнул, что эффективная оборона Украины остается ключевым условием для любого дипломатического процесса. Именно поэтому страны НАТО должны продолжать поставки вооружений и наращивать производство средств противовоздушной обороны.

" Я считаю, что мы действительно должны продолжать оказывать сильное давление, предоставлять Украине все необходимое для успешной обороны, и одновременно привлечь все дипломатические навыки, чтобы убедить Россию в том, что у нее нет другого выбора, кроме как вести переговоры… что она может только что-то получить в результате переговоров, а не потерпеть поражение, продолжая войну", — добавил президент Чехии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерически отреагировали на удары Украины.

Также "Комментарии" писали, что Украина дала Путину шанс закончить войну: какова позиция Киева.