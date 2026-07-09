У Украины есть два месяца для окончания войны: президент Чехии озвучил тревожный прогноз

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Slava Kot
Президент Чехии Петр Павел считает, что ближайшие два месяца могут стать ключевыми для продвижения мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, после парламентских выборов в РФ, запланированных на 20 сентября, Кремль может предпринять новые шаги по усилению военной кампании, в частности объявить более масштабную мобилизацию.
Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников
Петр Павел во время саммита НАТО дал интервью The Telegraph, где заявил, что сейчас существует "окно возможностей" для усиления международного давления на Москву и создания условий, при которых Россия будет более склонна к переговорам.
По его мнению, союзники Украины должны использовать этот период для дальнейшей военной и дипломатической поддержки Киева. Павел считает, что внутренние экономические и социальные вызовы в России, а также успешные удары по военным объектам Украины в глубине российской территории могут усилить давление на Кремль.
В то же время, он подчеркнул, что эффективная оборона Украины остается ключевым условием для любого дипломатического процесса. Именно поэтому страны НАТО должны продолжать поставки вооружений и наращивать производство средств противовоздушной обороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерически отреагировали на удары Украины.
Также "Комментарии" писали, что Украина дала Путину шанс закончить войну: какова позиция Киева.