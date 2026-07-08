Україна дала Путіну шанс закінчити війну: Сибіга розкрив позицію Києва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ разом з міжнародними партнерами сформував пропозиції, які можуть стати для російського диктатора Володимира Путіна можливістю завершити війну та уникнути серйозних наслідків для власного режиму. Відповідну заяву глава української дипломатії зробив під час брифінгу на полях саміту НАТО.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Сибіги, останні оцінки союзників свідчать про те, що Україна змогла стабілізувати ситуацію на фронті, а також продовжує досягати успіхів завдяки сучасним асиметричним операціям.

"Україна ефективно застосовує асиметричні операції, які суттєво зміцнюють нашу переговорну позицію. Я думаю, що все більш очевидним, навіть не очевидним, а таким реальним разюче видимим стає те, що війна для Путіна не просто пішла не за планом, а вона веде його до колапсу", – зазначив Сибіга.

Очільник МЗС також зазначив, що дедалі більше міжнародних партнерів доходять спільного висновку: попри тривалий характер війни, Україна демонструє стійкість, зміцнює власний оборонний потенціал та успішно завдає далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії.

"І ті пропозиції, які сьогодні має Україна за підтримки наших союзників, безумовно, шанс для Путіна, аби закінчити цю війну і фактично уникнути колапсу", – додав Сибіга.

Заява пролунала після засідання Ради Україна — НАТО, яке відбулося 8 липня в межах саміту Альянсу. Під час зустрічі українська делегація поінформувала союзників про наслідки останніх російських атак, ситуацію на полі бою, розвиток оборонної промисловості та результати операцій українських сил у глибокому тилу РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна оголосила пропозицію для Путіна щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали про істеричну реакцію Кремля на удари України по Росії.